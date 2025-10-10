Definen estrategias de caravana del migrante

SAN CIRO DE ACOSTA.- Se llevó a cabo la reunión de coordinación de alcaldes para la organización de la Caravana del Migrante donde se definieron acciones y estrategias para garantizar la seguridad de paisanos.

El municipio fue sede del encuentro donde se abordaron estrategias para garantizar la seguridad de los paisanos, la reunión fue encabezada por el alcalde Luis Carlos Pereyra Govea.

Se habló sobre el acompañamiento durante el tránsito de los paisanos por el país que visitan su tierra natal durante la temporada decembrina.

En la reunión también estuvo presente el titular del Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI), el Instituto Nacional de Migración, Protección Civil del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Se acordó que se trabajará de manera coordinada para el desarrollo de la Caravana del Migrante que se realizará en el mes de diciembre y se espera una participación de más de 800 personas de la Zona Media.