Apresan al Llanero en Pizándaro

Ciudad de México.- Jhon Mario “N”, alias “Llanero”, relacionado con el cobro de extorsiones al sector limonero en Apatzingán y Tierra Caliente, fue detenido en Michoacán, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

El funcionario precisó que este individuo también realizaba actividades de reclutamiento y entrenamiento de integrantes de una célula delictiva, y la elaboración de artefactos explosivos artesanales.

“Continuaremos trabajando con el gobierno de Michoacán para proteger los ciclos productivos y garantizar las condiciones de seguridad y justicia en la entidad”, publicó el funcionario en redes.

Jhon Mario “N” fue detenido en un operativo interinstitucional realizado en la localidad de Pizándaro, en el municipio de Buenavista.

Agregó que su captura se da en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y como resultado de la colaboración interinstitucional entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), apoyados por la Secretaría de Seguridad de Michoacán, la fiscalía estatal y el gobierno del estado.

El miércoles se informó de la detención de otros dos hombres —identificados como Carlos Jesús “N” y Roberto Carlos “N”— también vinculados directamente con el cobro de extorsión al sector limonero, así como a otros giros en la región de Apatzingán.