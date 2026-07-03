Prevalecen deficiencias en el sistema de salud

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El sector público no está contribuyendo con mantener correctamente abastecido el sistema de salud, pero sí lo que necesita es precisamente mantenerse actualizado en el abasto y distribución tanto de insumos como de medicamentos y equipamiento, nada es gratis y los puede meter al sector privado pero no al sector público, si no tuviera solvencia para pagar, advirtió el presidente del Cluster Médico de San Luis Potosí, Manuel Galván.

Explicó el presidente del Cluster Médico que es el gobierno que tiene que generar la infraestructura y que además, la infraestructura es lo que tiene que prevalecer.

Dijo que la federación tiene que contar con las especialidades y en este caso, precisamente lo que está discusión es la falta de especialistas, pero la iniciativa privada es la responsable de suministrar a los especialistas para sus hospitales y si no lo está haciendo, lo está resolviendo la iniciativa privada.

Explicó Manuel Galván que los privados son los que han hecho lo necesario para reemplazar algunas de las acciones que el sector público no ha cubierto y lo hacen de la mejor manera.

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Recordó que si el sector público no provee de especialistas y de insumos para los hospitales, finalmente los usuarios recurren al sector privado ante la falta de insumos en el sector público.

Dijo el funcionario que la Federación es la responsable de meter presupuesto para generar las soluciones a los servicios de medicina, pero según se aprecia, no explica que precisamente porque el sector público no está tomando determinadas decisiones, las soluciones se quedan en el sector privado.