Prevalecen en la capital terrenos riesgosos

Pese a que desde hace meses el Ayuntamiento de San Luis Potosí anunció el inicio de un programa de regularización de lotes abandonados, habitantes de la zona norte de la capital así como de otras colonias de la ciudad denunciaron que a la fecha se mantienen predios en condiciones que los convierten en focos de infección.

Habitantes del norte de la capital potosina denunciaron el aumento de fincas abandonadas y terrenos baldíos en colonias como Mártires de la Revolución, Los Salazares, Villas del Sauzalito y Morelos. Cabe resaltar que en la colonia Los Salazares, la Guardia Municipal atendió un reporte ciudadano sobre un inmueble en las calles Movimiento Popular y Concreto, utilizado por personas en situación de calle para consumir sustancias y quemar basura, lo que generaba molestias y riesgos a los vecinos. Aunque los agentes confirmaron

indicios de incendios recientes, no encontraron personas dentro del predio.

En la colonia Morelos, vecinos del Saucito reportaron que un terreno ubicado en la calle Galaxia se ha convertido en un tiradero y punto de quema de desechos, por lo que pidieron sancionar a los responsables.

Asimismo, en la colonia Mártires de la Revolución, sobre la calle Francisco I. Madero, señalaron otro inmueble abandonado donde se repiten las mismas problemáticas.

Mientras que en la colonia Alamitos, la antigua sede del Sindicato de Electricistas, ubicada en la intersección de las calles Pascual M. Hernández y Leandro Valle, permanece abandonada semanas después de que iniciaran trabajos de demolición. El inmueble, que lleva meses sin mantenimiento, ha generado preocupación entre los vecinos por el deterioro visible y los riesgos que implica para la seguridad del entorno urbano.

Los residentes de la colonia Alamitos han señalado que el inmueble se ha convertido en un punto de riesgo potencial: predios semiderruidos, escombros y su exposición a condiciones peligrosas. Esto se da pese a que desde el pasado mes de abri la Dirección General de Gestión Territorial y Catastro del Ayuntamiento de San Luis Potosí anunció el arranque de un programa para legalizar y regularizar inmuebles abandonados en el municipio. En este proceso, se pretendía localizar a los propietarios de estos espacios para rehabilitarlos o cercarlos cuando sea necesario, aunque en muchos casos resulta difícil encontrarlos, lo que impide actuar directamente desde el municipio.

Sin embargo, habitantes de la zona norte de la ciudad denunciaron a este medio que hasta el momento no se ha registrado intentos tangibles por parte de la autoridad municipal para resarcir la situación antes descrita.