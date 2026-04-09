Prevén lluvias, calor y fuertes vientos en SLP

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este jueves 9 de abril se mantendrán condiciones de clima cálido a algo caluroso en San Luis Potosí, con mañanas frescas a muy frescas y presencia de bancos de niebla en distintas regiones.

De acuerdo con el pronóstico, durante la tarde se prevé la presencia de vientos con rachas fuertes, por lo que se pidió a la población extremar precauciones.

Además, existe probabilidad de lluvias puntuales a partir de la tarde, principalmente en zonas serranas.

En cuanto a temperaturas, la zona Centro registrará una máxima de 30 grados y mínima de 11, mientras que en la Huasteca se esperan hasta 31 grados con una mínima de 21.

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Protección Civil también alertó sobre condiciones propicias para el desarrollo de incendios forestales y urbanos, especialmente en las regiones Centro y Altiplano, por lo que llamó a evitar quemas y tomar medidas preventivas.