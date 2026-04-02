Prevén ocupación total en destinos turísticos

San Luis Potosí registra alta afluencia turística durante la temporada de Semana Santa, con proyecciones de ocupación hotelera de hasta el 100 por ciento en distintos puntos del estado, principalmente en la Huasteca potosina.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo estatal, del jueves 2 al domingo 5 de abril se espera lleno total en municipios con vocación turística como Ciudad Valles, Xilitla, El Naranjo, Aquismón y Tamasopo, además de una fuerte demanda en restaurantes y servicios turísticos.

Entre los sitios con mayor concentración de visitantes se encuentran las cascadas de El Meco y Minas Viejas, en El Naranjo; los embarcaderos hacia la cascada de Tamúl, en Aquismón; el paraje Puente de Dios, en Tamasopo; y las cascadas de Micos, en Ciudad Valles.

También se reporta alta afluencia en el Jardín Escultórico de Edward James, la Media Luna y Real de Catorce, considerados de los principales atractivos del estado.

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La dependencia estatal estima una movilidad superior a las 800 mil personas durante este periodo vacacional, así como una derrama económica que podría rebasar los mil 250 millones de pesos.