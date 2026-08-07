Previenen la presencia del gusano barrenador
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La Dirección de Desarrollo Rural de Villa de Pozos mantiene visitas permanentes a productores pecuarios y corrales del municipio para verificar las condiciones de los animales y prevenir la presencia del gusano barrenador
El director de Desarrollo Rural, Martín Miranda Sánchez, informó que durante la semana pasada se realizaron recorridos en la comunidad de Los Gómez y que en los próximos días las inspecciones continuarán en el ejido La Libertad, donde se revisará el estado del ganado, especialmente de los becerros, al ser los ejemplares más vulnerables a este tipo de afectaciones.
El funcionario explicó que las revisiones permiten detectar de manera oportuna cualquier lesión que pudiera representar un riesgo para los animales, además de orientar a los productores sobre las medidas necesarias para evitar que las heridas sean contaminadas por la mosca que deposita los huevos que originan el gusano barrenador.
Martín Miranda Sánchez destacó que los ganaderos de Villa de Pozos también mantienen una vigilancia constante sobre sus animales y cuentan con los medicamentos necesarios para atender oportunamente cualquier herida.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El gobierno municipal busca preservar la sanidad del hato ganadero y prevenir la propagación de esta plaga en
el municipio.
no te pierdas estas noticias
Rescatan a tres perros en presunto caso de maltrato en la colonia Arbolitos
Pulso Online
La Fiscalía General del Estado iniciará investigaciones por maltrato animal tras la denuncia presentada por la SSPC.
Arranca auditoría al gasto federalizado en 59 municipios de San Luis Potosí
Pulso Online
El IFSE y la ASF coordinan la revisión del manejo de recursos federales en los municipios.
Premian trabajo periodístico de reportera de Pulso en Festival Lila López
Ana Paula Vázquez
Estrella Govea obtuvo premio por trabajo periodístico danza en el 46° Festival Internacional de Danza Contemporánea.