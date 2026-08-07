Previenen la presencia del gusano barrenador

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Dirección de Desarrollo Rural de Villa de Pozos mantiene visitas permanentes a productores pecuarios y corrales del municipio para verificar las condiciones de los animales y prevenir la presencia del gusano barrenador

El director de Desarrollo Rural, Martín Miranda Sánchez, informó que durante la semana pasada se realizaron recorridos en la comunidad de Los Gómez y que en los próximos días las inspecciones continuarán en el ejido La Libertad, donde se revisará el estado del ganado, especialmente de los becerros, al ser los ejemplares más vulnerables a este tipo de afectaciones.

El funcionario explicó que las revisiones permiten detectar de manera oportuna cualquier lesión que pudiera representar un riesgo para los animales, además de orientar a los productores sobre las medidas necesarias para evitar que las heridas sean contaminadas por la mosca que deposita los huevos que originan el gusano barrenador.

Martín Miranda Sánchez destacó que los ganaderos de Villa de Pozos también mantienen una vigilancia constante sobre sus animales y cuentan con los medicamentos necesarios para atender oportunamente cualquier herida.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El gobierno municipal busca preservar la sanidad del hato ganadero y prevenir la propagación de esta plaga en

el municipio.