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Priísmo llama a formar bloque contra Morena

Consideran que junto al PAN y MC deben reorganizarse

Por Samuel Moreno

Noviembre 08, 2026 03:00 a.m.
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Priísmo llama a formar bloque contra Morena
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      El Partido Revolucionario Institucional (PRI) reconoció que la oposición enfrenta el reto de reorganizarse y construir una coalición electoral para evitar que la división entre sus fuerzas políticas limite su participación en los próximos procesos electorales. La dirigencia estatal consideró necesario sumar al PAN, Movimiento Ciudadano y otras organizaciones para conformar un bloque común frente a Morena.

      La presidenta del PRI en San Luis Potosí, Sara Rocha Medina, informó que existen acercamientos a nivel nacional con el Partido Acción Nacional (PAN) para explorar posibles acuerdos, principalmente en la elección de diputaciones federales. Explicó que uno de los objetivos es recuperar espacios en el Congreso de la Unión y establecer una estrategia conjunta entre los partidos que actualmente se encuentran en la oposición.

      La dirigente priista también planteó la incorporación de Movimiento Ciudadano a este posible frente, al considerar que la participación de más fuerzas políticas permitiría ampliar el alcance de la alianza. En ese sentido, cuestionó la postura de MC frente a Morena y llamó a dejar de lado las diferencias partidistas para buscar coincidencias en torno a un proyecto electoral compartido.

      Rocha Medina descartó que el PRI contemple algún acercamiento con Morena y sostuvo que su partido mantendrá una posición de oposición. Asimismo, defendió la trayectoria del tricolor en la construcción de las instituciones del país y señaló que la reorganización de las fuerzas opositoras debe formar parte de su estrategia para los siguientes comicios.

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      En el ámbito local, adelantó que el PRI también buscará establecer acuerdos con otras organizaciones políticas para competir en coalición en San Luis Potosí. Sin embargo, no precisó qué partidos podrían sumarse a esta estrategia ni si ya existen negociaciones formales a nivel estatal.

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