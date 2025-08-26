logo pulso
Problemas en la 57 cuestan una millonada

Transportistas denuncian que delito y fallas en la carretera impactan ingresos de empresas

Por Martín Rodríguez

Agosto 26, 2025 03:00 a.m.
A
El autotransporte pierde entre 500 y mil millones de pesos diarios por los problemas de capacidad de la carretera 57, informó Carlos García Álvarez presidente Nacional de la Honorable Alianza Mexicana de Operadores de Transporte de Carga (HAMOTAC)

En entrevista, el líder del transporte de carga explicó que el monto estimado de las pérdidas tiene relación directa con el hecho de que se trata de la columna vertebral del país para la movilidad del autotransporte, y porque también es la ruta transnacional necesaria para mover todo tipo de mercancías.

Precisó que hay algunas mercancías que reportan pérdidas porque no se les entrega a tiempo y retrasan las ventas, por ejemplo las llantas o los vinos, y también hay daño a otros como los farmacéuticos.

Agregó que es indispensable pensar "para ayer" en una ampliación a la carretera libre, porque de lo contrario, no tardará en colapsarse el tramo que ya existe, con el ancho de vía actual y los problemas que ya presenta.  García Álvarez añadió que también es necesario crear libramientos y periféricos en algunas ciudades y municipios pequeños, con el fin de desahogar el tráfico de mejor manera y evitar la zona poblacional. 

"La Ley General de Movilidad considera a los vehículos, los peatones y todos aquellos sistemas de transporte que tienen derecho de paso por las carreteras, pero cuando los tramos están colapsados, todo mundo se ve afectado y las pérdidas son multimillonarias", indicó.

El entrevistado añadió que otro aspecto que falta es comunicación entre las dependencias que toman conocimiento de los hechos que causan cierres de carreteras y los propios transportistas, puesto que un aviso a tiempo ayuda a diseñar rutas o en su caso a esperar el traslado de carga, y precisamente porque eso no está sucediendo, se generan las pérdidas.

