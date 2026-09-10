Abandono, lo que más denuncian los ancianos

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El abandono de adultos mayores representa alrededor del 60% de los casos que atiende la Procuraduría Municipal para la Defensa de los Adultos Mayores de la capital, informó su titular, Francisco Cruz Mejía, quien señaló que se trata de la principal problemática que llega a esta instancia, seguida por casos de violencia psicológica y patrimonial.

Procuraduría Municipal atiende abandono y violencia en adultos mayores

Cruz Mejía explicó que la Procuraduría atiende situaciones de violencia y abandono, además de intervenir cuando existen conflictos dentro de las familias. En los casos de abandono, una de las primeras acciones consiste en localizar a la red familiar y citar a sus integrantes para hacerles saber que la atención de las personas adultas mayores es una obligación de la familia, salvo cuando no exista una red de apoyo.

Causas familiares del abandono y conflictos en adultos mayores

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Entre las causas detectadas, señaló que existen casos en los que los hijos mantienen conflictos derivados de malos tratos que recibieron durante su infancia por parte de sus padres. Sin embargo, también han encontrado familias que comienzan a considerar al adulto mayor como una carga o un obstáculo para sus actividades y terminan dejándolo al cuidado de personas ajenas o abandonándolo de manera gradual.