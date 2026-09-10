logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Fotogalería

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Abandono, lo que más denuncian los ancianos

Autoridad municipal no puede obligar a sus parientes a cuidarlos

Por Rolando Morales

Septiembre 10, 2026 03:00 a.m.
A
Abandono, lo que más denuncian los ancianos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El abandono de adultos mayores representa alrededor del 60% de los casos que atiende la Procuraduría Municipal para la Defensa de los Adultos Mayores de la capital, informó su titular, Francisco Cruz Mejía, quien señaló que se trata de la principal problemática que llega a esta instancia, seguida por casos de violencia psicológica y patrimonial.

      Procuraduría Municipal atiende abandono y violencia en adultos mayores

      Cruz Mejía explicó que la Procuraduría atiende situaciones de violencia y abandono, además de intervenir cuando existen conflictos dentro de las familias. En los casos de abandono, una de las primeras acciones consiste en localizar a la red familiar y citar a sus integrantes para hacerles saber que la atención de las personas adultas mayores es una obligación de la familia, salvo cuando no exista una red de apoyo.

      Causas familiares del abandono y conflictos en adultos mayores

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Entre las causas detectadas, señaló que existen casos en los que los hijos mantienen conflictos derivados de malos tratos que recibieron durante su infancia por parte de sus padres. Sin embargo, también han encontrado familias que comienzan a considerar al adulto mayor como una carga o un obstáculo para sus actividades y terminan dejándolo al cuidado de personas ajenas o abandonándolo de manera gradual.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        López Rodríguez asume presidencia del TEESLP
        López Rodríguez asume presidencia del TEESLP

        López Rodríguez asume presidencia del TEESLP

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        La elección se realizó conforme a la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal

        Obra inconclusa habría provocado muerte de motociclista
        Obra inconclusa habría provocado muerte de motociclista

        Obra inconclusa habría provocado muerte de motociclista

        SLP

        Rubén Pacheco

        El titular de Seduvop señaló que será la FGE quien determine las responsabilidades sobre el accidente

        Confirma SSPC hallazgo de cadáveres en área conyugal de La Pila
        Confirma SSPC hallazgo de cadáveres en área conyugal de La Pila

        Confirma SSPC hallazgo de cadáveres en área conyugal de La Pila

        SLP

        Rubén Pacheco

        De acuerdo con las investigaciones, un interno habría asesinado a su pareja y posteriormente se suicidó

        Necesario, reforzar atención a la salud mental, admite Gallardo
        Necesario, reforzar atención a la salud mental, admite Gallardo

        Necesario, reforzar atención a la salud mental, admite Gallardo

        SLP

        Rubén Pacheco

        "Se tiene que seguir trabajando con los padres de familia", señaló el gobernador