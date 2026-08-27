Presenta PAZ estructura estatal y rechaza vínculos con el PVEM

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El Partido PAZ negó tener vínculos con otros institutos políticos en San Luis Potosí, pese a que su dirigencia estatal incluye a Alejandro "Caco" Leal Tovías, exmilitante del PRI que reconoce una relación política con el Partido Verde, y a Néstor Alejandro Rivera Aguilera, expanista y señalado ahora como asesor del diputado del PVEM, Héctor Serrano Cortés.

Durante la presentación de la estructura estatal, el presidente nacional de PAZ, Hugo Eric Flores, fue cuestionado sobre los perfiles relacionados con otros institutos y rechazó que la nueva fuerza política sea un partido "periférico" o aliado de alguna otra organización.

"Cuando los partidos inician, siempre hay cuestionamientos a la organización de un nuevo partido, lo etiquetan con un grupo, lo etiquetan con otro. Yo sí quiero ser muy claro, este partido tiene su propia identidad", sostuvo.

Alejandro Leal reconoce pasado priista

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Por su parte, Leal Tovías no negó su pasado priista. Reconoció que fue militante del PRI y que bajo sus siglas construyó buena parte de su trayectoria política, con cargos como secretario del Ayuntamiento, secretario general de Gobierno y senador.

El exfuncionario sostuvo que su salida del partido ocurrió después de concluir su periodo como diputado local en 2024, cuando, según dijo, la dirigencia decidió expulsarlo. "Yo ya me salí del PRI".

El dirigente estatal afirmó que el nuevo partido buscará incorporar a personas provenientes de otras fuerzas y detalló que la estructura estará conformada en 80 por ciento por nuevos perfiles y 20 por ciento por personas con trayectoria política.

La dirigencia presentada quedó integrada por Teresa Serna Zarzosa, secretaria general; Julio César González Ramírez, coordinador nacional y enlace con organizaciones campesinas; Gerardo Alberto Rangel Cisneros, secretario general de Estrategias Electorales; Miriam Elizabeth González Martínez, coordinadora de Administración y Finanzas; y Néstor Alejandro Rivera Aguilera, representante del partido ante el Ceepac.

PAZ también fue cuestionado sobre su participación en la próxima elección y la posibilidad de que su presencia fragmente el voto opositor.

Flores reiteró el rechazó de que el partido vaya a funcionar como una estructura subordinada a otra fuerza política. "No somos satélite de nadie, ni a nivel nacional ni a nivel estatal. Si hacemos política, nos toca hablar con políticos y lo vamos a seguir haciendo", sostuvo.