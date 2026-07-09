Programan inspección de bodegas, negocios e inmuebles riesgosos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Dirección de Protección Civil Municipal de Villa de Pozos, aplica un operativo permanente de inspección en negocios, bodegas e inmuebles que pudieran representar un riesgo para la población, mediante un programa de revisiones organizado por zonas.

La dependencia a cargo de Miguel Ángel Llanas Texon, informó que, recientemente, estas acciones se han concentrado en la cabecera municipal y sus alrededores, con el fin de verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad y de la normatividad vigente.

Además de las inspecciones programadas, la autoridad atiende de manera oportuna los reportes realizados por la ciudadanía, lo que ha permitido detectar establecimientos o inmuebles que presentan condiciones de riesgo y actuar de forma inmediata para prevenir incidentes que puedan afectar a trabajadores, clientes o habitantes de la zona.

En los días más recientes, Protección Civil Municipal ha clausurado parcial o definitivamente cuatro establecimientos debido a que no contaban con las medidas de seguridad requeridas y presentaban incumplimientos de otras disposiciones normativas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí