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Programan inspección de bodegas, negocios e inmuebles riesgosos

Protección Civil de Villa de Pozos, realiza el operativo para salvaguardar a la población

Por Leonel Mora

Julio 09, 2026 03:00 a.m.
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Programan inspección de bodegas, negocios e inmuebles riesgosos
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      La Dirección de Protección Civil Municipal de Villa de Pozos, aplica un operativo permanente de inspección en negocios, bodegas e inmuebles que pudieran representar un riesgo para la población, mediante un programa de revisiones organizado por zonas.

      La dependencia a cargo de Miguel Ángel Llanas Texon, informó que, recientemente, estas acciones se han concentrado en la cabecera municipal y sus alrededores, con el fin de verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad y de la normatividad vigente.

      Además de las inspecciones programadas, la autoridad atiende de manera oportuna los reportes realizados por la ciudadanía, lo que ha permitido detectar establecimientos o inmuebles que presentan condiciones de riesgo y actuar de forma inmediata para prevenir incidentes que puedan afectar a trabajadores, clientes o habitantes de la zona.

      En los días más recientes, Protección Civil Municipal ha clausurado parcial o definitivamente cuatro establecimientos debido a que no contaban con las medidas de seguridad requeridas y presentaban incumplimientos de otras disposiciones normativas.

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