Programan inspección de bodegas, negocios e inmuebles riesgosos
Protección Civil de Villa de Pozos, realiza el operativo para salvaguardar a la población
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La Dirección de Protección Civil Municipal de Villa de Pozos, aplica un operativo permanente de inspección en negocios, bodegas e inmuebles que pudieran representar un riesgo para la población, mediante un programa de revisiones organizado por zonas.
La dependencia a cargo de Miguel Ángel Llanas Texon, informó que, recientemente, estas acciones se han concentrado en la cabecera municipal y sus alrededores, con el fin de verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad y de la normatividad vigente.
Además de las inspecciones programadas, la autoridad atiende de manera oportuna los reportes realizados por la ciudadanía, lo que ha permitido detectar establecimientos o inmuebles que presentan condiciones de riesgo y actuar de forma inmediata para prevenir incidentes que puedan afectar a trabajadores, clientes o habitantes de la zona.
En los días más recientes, Protección Civil Municipal ha clausurado parcial o definitivamente cuatro establecimientos debido a que no contaban con las medidas de seguridad requeridas y presentaban incumplimientos de otras disposiciones normativas.
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