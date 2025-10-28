Prohibirían las cirugías estéticas en menores

La diputada Martha Patricia Aradillas Aradillas presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para prohibir las cirugías estéticas en personas menores de 18 años en San Luis Potosí, permitiendo únicamente procedimientos de carácter reconstructivo o reparador por motivos de salud.

La propuesta contempla modificaciones a la Ley de Salud y al Código Penal estatal. Según la iniciativa, los procedimientos quirúrgicos sólo podrán realizarse en casos justificados, como malformaciones, accidentes, quemaduras u otras patologías acreditadas mediante dictamen médico y psicológico.

Asimismo, se establece que los médicos que realicen cirugías estéticas a menores sin la debida justificación podrían enfrentar sanciones que van desde la inhabilitación temporal de su práctica profesional hasta la privación de la misma en caso de reincidencia.

La propuesta también busca regular la publicidad relacionada con estos procedimientos, prohibiendo que se dirija a menores de edad o que utilice a niñas y niños como modelos en campañas de clínicas y consultorios de cirugía estética.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La legisladora señaló que la iniciativa responde a la necesidad de proteger la integridad de niñas, niños y adolescentes tras casos recientes que han generado alarma en la sociedad, como el fallecimiento de Paloma Nicole, de 14 años, durante una cirugía de aumento mamario. Aradillas Aradillas enfatizó que se trata de una medida preventiva fundamentada en criterios médicos, psicológicos y jurídicos, orientada a garantizar los derechos de los menores y evitar prácticas que pongan en riesgo sus vidas.

La iniciativa fue turnada a las comisiones Primera de Justicia y a la de Salud y Asistencia Social para su análisis y dictamen. Con este proyecto, el Congreso de San Luis Potosí busca cerrar la puerta a una práctica que, según la legisladora, ha comercializado con los cuerpos en desarrollo y ha normalizado riesgos que deben ser prevenidos por la sociedad y el estado.