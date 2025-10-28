Frankenstein, en Cineteca Alameda
La Cineteca Alameda proyecta la película Frankenstein de Guillermo del Toro hoy 28 y mañana 29 de octubre, con funciones a las 15:30 y 21:00 horas. La cinta, inspirada en la novela de Mary Shelley, llega a cartelera local antes de su estreno global en plataforma.
La película presenta una adaptación situada en la Europa del siglo XIX y mantiene el eje central de la obra literaria: el experimento de Víctor Frankenstein para crear vida a partir de la muerte y las consecuencias de su rechazo hacia la criatura que él mismo generó. La historia aborda la relación entre el científico y su creación, marcada por la búsqueda de sentido, vínculo y pertenencia.
no te pierdas estas noticias
FERNANDA TRÍAS, PREMIO SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ
El Universal
Con “El monte de las furias”, la escritora uruguaya obtiene el galardón de la FIL de Guadalajara