Frankenstein, en Cineteca Alameda

Por El Universal

Octubre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Frankenstein, en Cineteca Alameda

La Cineteca Alameda proyecta la película Frankenstein de Guillermo del Toro hoy 28 y mañana 29 de octubre, con funciones a las 15:30 y 21:00 horas. La cinta, inspirada en la novela de Mary Shelley, llega a cartelera local antes de su estreno global en plataforma.

La película presenta una adaptación situada en la Europa del siglo XIX y mantiene el eje central de la obra literaria: el experimento de Víctor Frankenstein para crear vida a partir de la muerte y las consecuencias de su rechazo hacia la criatura que él mismo generó. La historia aborda la relación entre el científico y su creación, marcada por la búsqueda de sentido, vínculo y pertenencia.

FERNANDA TRÍAS, PREMIO SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ
SLP

Con "El monte de las furias", la escritora uruguaya obtiene el galardón de la FIL de Guadalajara

Símbolos y color en el corazón de la ciudad
SLP

Estrella Govea

Concierto por el aniversario de la ciudad de SLP
SLP

Estrella Govea

Exposición "Calaveras"
SLP

Estrella Govea