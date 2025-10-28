Frankenstein, en Cineteca Alameda

La Cineteca Alameda proyecta la película Frankenstein de Guillermo del Toro hoy 28 y mañana 29 de octubre, con funciones a las 15:30 y 21:00 horas. La cinta, inspirada en la novela de Mary Shelley, llega a cartelera local antes de su estreno global en plataforma.

La película presenta una adaptación situada en la Europa del siglo XIX y mantiene el eje central de la obra literaria: el experimento de Víctor Frankenstein para crear vida a partir de la muerte y las consecuencias de su rechazo hacia la criatura que él mismo generó. La historia aborda la relación entre el científico y su creación, marcada por la búsqueda de sentido, vínculo y pertenencia.