Pronostican lluvias y descenso de temperatura por frente frío número 5

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que el frente frío número 5 traerá lluvias y un descenso de temperatura en gran parte del estado. Se esperan tormentas fuertes a muy fuertes, principalmente en las sierras y el sur de las zonas Huasteca y Media, además de lluvias puntuales en el Altiplano y el Centro.

El pronóstico indica temperaturas máximas de 19 grados en la zona centro y de hasta 28 grados en la Huasteca, con mínimas de 13 grados en la capital potosina.

Ante el riesgo de viento, lluvia intensa y escurrimientos, la dependencia recomendó mantener una mochila de emergencia con documentos importantes, asegurar ventanas y objetos sueltos en techos, y extremar precaución por posibles crecidas de ríos, deslaves y derrumbes.

Asimismo, pidió evitar cruzar ríos, arroyos o bajadas de agua, ya que la corriente puede ser peligrosa.

