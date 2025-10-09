logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN FELICIDAD!

Fotogalería

¡GRAN FELICIDAD!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

GMC México disminuyó 0.6% su producción

Por Martín Rodríguez

Octubre 09, 2025 03:00 a.m.
A
GMC México disminuyó 0.6% su producción

A nivel nacional se redujo 0.6 por ciento el ensamble de vehículos de General Motors Company, es decir ni el uno por ciento del total de la producción y de la exportación. En contraste, sí hubo incremento en la venta de vehículos, informó el presidente del Clúster Automotriz de San Luis Potosí, Luis Alberto González Olvera.

Agregó que a nivel general, espera que termine el año con una producción aproximada de 3.9 millones de vehículos. Esta producción depende de un aproximado de 2 mil empresas productoras de autopartes y de ensamble de vehículos, que generan un aproximado de 2 millones de empleos.

Para el caso particular de General Motors, dijo que el porcentaje de reducción corresponde a los datos al cierre 

de septiembre.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Añadió González Olvera que se trata de ajustes muy pequeños en la producción de vehículos, y la expectativa es que se cumpla la meta fijada hacia finales de año aunque se ha tenido una pequeña reducción.

Explicó que la reducción únicamente impacta en la exportación, pero no todos son malas noticias, porque hay un pequeño incremento en las ventas de vehículos a nivel interno. 

En el caso de la exportación disminuyó 0.6% al igual que la producción, pero estas son cifras que por lo pronto no representan un porcentaje muy alto, sino que dan margen a esperar una producción que se mantenga en niveles que no se vean afectados en ningún sentido.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Operativos dirigidos a motociclistas previenen delitos, según Villa Gtz.
Operativos dirigidos a motociclistas previenen delitos, según Villa Gtz.

Operativos dirigidos a motociclistas previenen delitos, según Villa Gtz.

SLP

Rolando Morales

Buscará V. de Pozos tener Unidad Administrativa
Buscará V. de Pozos tener Unidad Administrativa

Buscará V. de Pozos tener Unidad Administrativa

SLP

Rubén Pacheco

GMC México disminuyó 0.6% su producción
GMC México disminuyó 0.6% su producción

GMC México disminuyó 0.6% su producción

SLP

Martín Rodríguez

Reducirá Oficialía Mayor 10% presupuesto para 2026
Reducirá Oficialía Mayor 10% presupuesto para 2026

Reducirá Oficialía Mayor 10% presupuesto para 2026

SLP

Rubén Pacheco

Noé Lara Enriquez justifica recorte derivado de la política de austeridad