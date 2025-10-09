GMC México disminuyó 0.6% su producción

A nivel nacional se redujo 0.6 por ciento el ensamble de vehículos de General Motors Company, es decir ni el uno por ciento del total de la producción y de la exportación. En contraste, sí hubo incremento en la venta de vehículos, informó el presidente del Clúster Automotriz de San Luis Potosí, Luis Alberto González Olvera.

Agregó que a nivel general, espera que termine el año con una producción aproximada de 3.9 millones de vehículos. Esta producción depende de un aproximado de 2 mil empresas productoras de autopartes y de ensamble de vehículos, que generan un aproximado de 2 millones de empleos.

Para el caso particular de General Motors, dijo que el porcentaje de reducción corresponde a los datos al cierre

de septiembre.

Añadió González Olvera que se trata de ajustes muy pequeños en la producción de vehículos, y la expectativa es que se cumpla la meta fijada hacia finales de año aunque se ha tenido una pequeña reducción.

Explicó que la reducción únicamente impacta en la exportación, pero no todos son malas noticias, porque hay un pequeño incremento en las ventas de vehículos a nivel interno.

En el caso de la exportación disminuyó 0.6% al igual que la producción, pero estas son cifras que por lo pronto no representan un porcentaje muy alto, sino que dan margen a esperar una producción que se mantenga en niveles que no se vean afectados en ningún sentido.