Propietarios intervienen inmuebles en riesgo

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La mayoría de los propietarios de fincas identificadas con algún nivel de riesgo en el Centro Histórico ya participan en las acciones de rehabilitación y prevención impulsadas por el Ayuntamiento, informó el director de Protección Civil Municipal, Alejandro Polanco Acosta.

El funcionario detalló que de las 44 fincas actualmente contempladas dentro del programa de intervención, 36 son atendidas directamente por sus dueños, quienes han recibido asesoría técnica y acompañamiento por parte de las autoridades municipales para realizar las obras necesarias.

Explicó que el Ayuntamiento ha facilitado el acercamiento entre los propietarios y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), debido a que gran parte de estos inmuebles se encuentran dentro del perímetro protegido del Centro Histórico y requieren cumplir con lineamientos específicos para cualquier intervención.

Polanco Acosta señaló que la participación de Protección Civil se concentra en la mitigación de riesgos, particularmente aquellos derivados del deterioro de fachadas y aplanados que podrían desprenderse.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí