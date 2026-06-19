logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CÓMO CRECES!

Fotogalería

¡CÓMO CRECES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Propietarios intervienen inmuebles en riesgo

Por Samuel Moreno

Junio 19, 2026 03:00 a.m.
A
Propietarios intervienen inmuebles en riesgo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La mayoría de los propietarios de fincas identificadas con algún nivel de riesgo en el Centro Histórico ya participan en las acciones de rehabilitación y prevención impulsadas por el Ayuntamiento, informó el director de Protección Civil Municipal, Alejandro Polanco Acosta.

      El funcionario detalló que de las 44 fincas actualmente contempladas dentro del programa de intervención, 36 son atendidas directamente por sus dueños, quienes han recibido asesoría técnica y acompañamiento por parte de las autoridades municipales para realizar las obras necesarias.

      Explicó que el Ayuntamiento ha facilitado el acercamiento entre los propietarios y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), debido a que gran parte de estos inmuebles se encuentran dentro del perímetro protegido del Centro Histórico y requieren cumplir con lineamientos específicos para cualquier intervención.

      Polanco Acosta señaló que la participación de Protección Civil se concentra en la mitigación de riesgos, particularmente aquellos derivados del deterioro de fachadas y aplanados que podrían desprenderse.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Evaluarán a alcaldes por compromisos de seguridad
        Evaluarán a alcaldes por compromisos de seguridad

        Evaluarán a alcaldes por compromisos de seguridad

        SLP

        Redacción

        El Congreso advierte que los municipios deben cumplir con salarios dignos para policías, certificaciones y equipamiento.

        Destinarán 2.6 mdp para fortalecer albergue migrante
        Destinarán 2.6 mdp para fortalecer albergue migrante

        Destinarán 2.6 mdp para fortalecer albergue migrante

        SLP

        Rubén Pacheco

        El DIF estatal presentó proyecto aprobado por la federación

        Llega a FGE caso de maltrato animal en Milpillas (video)
        Llega a FGE caso de maltrato animal en Milpillas (video)

        Llega a FGE caso de maltrato animal en Milpillas (video)

        SLP

        Redacción

        La autoridad ministerial recibió la denuncia tras los indicios observados por Bienestar Animal Municipal

        Investigan casos de abortos fuera de plazo legal en SLP
        Investigan casos de abortos fuera de plazo legal en SLP

        Investigan casos de abortos fuera de plazo legal en SLP

        SLP

        Rubén Pacheco

        Entre enero de 2025 y abril de 2026, Salud registró 368 interrupciones de embarazos