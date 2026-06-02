Proponen educación financiera obligatoria en sistema educativo

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Con el objetivo de que las nuevas generaciones cuenten con herramientas para administrar mejor sus recursos y evitar problemas económicos en el futuro, fue presentada una iniciativa ciudadana ante el Congreso del Estado para incorporar de manera obligatoria la educación financiera en los planes y programas de estudio de secundaria y nivel medio superior en San Luis Potosí.

La propuesta, impulsada por la ciudadana Diana Vanessa Solís García, plantea una reforma al artículo 59 de la Ley de Educación del Estado, con la finalidad de que estudiantes de instituciones públicas y privadas reciban formación relacionada con el ahorro, la elaboración de presupuestos, el manejo responsable del dinero y el uso adecuado de servicios bancarios desde etapas tempranas de su formación académica.

En la exposición de motivos se advierte que una parte importante de la población joven llega a la vida adulta sin conocimientos básicos sobre finanzas personales, lo que puede derivar en endeudamiento, desinformación económica y dificultades para tomar decisiones responsables. Por ello, la iniciativa considera indispensable que estos temas formen parte de la enseñanza obligatoria dentro del sistema educativo estatal.

Además de conceptos financieros básicos, la propuesta contempla la inclusión de contenidos sobre prevención de fraudes y estafas digitales, protección de datos personales, uso seguro de aplicaciones financieras e incluso nociones elementales sobre impuestos y obligaciones fiscales. El objetivo es preparar a las y los estudiantes para enfrentar los retos económicos y tecnológicos que forman parte de la vida cotidiana.

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De ser aprobada la reforma, la Secretaría de Educación del Estado tendría un plazo de 180 días naturales para adecuar los planes y programas de estudio correspondientes. Asimismo, las autoridades educativas deberán implementar campañas de capacitación y difusión para garantizar la correcta aplicación de los nuevos contenidos en los centros escolares de la entidad.