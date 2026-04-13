Proponen Interapas a CEA cubrir sus adeudos

El organismo operador de agua, Interapas, informó que buscará retomar una mesa de trabajo con el Gobierno del Estado con el objetivo de establecer un esquema que permita saldar los adeudos existentes entre ambas partes.

De acuerdo con la información proporcionada, Interapas mantiene una deuda de 284.46 millones de pesos con la Comisión Estatal del Agua (CEA), correspondiente al tratamiento de aguas residuales hasta el mes de marzo.

En contraparte, diversas dependencias estatales adeudan al organismo 229.48 millones de pesos por concepto de servicios de agua, cifra registrada al cierre de 2025.

Ante este escenario, se propone implementar un mecanismo de compensación o "pago cruzado", mediante el cual se descontarían los montos que cada parte debe, evitando así realizar transferencias completas por separado.

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La intención de este acuerdo es disminuir el monto total de la deuda entre ambas instancias y generar condiciones que permitan garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de agua en la entidad.