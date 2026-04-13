Proponen Interapas a CEA cubrir sus adeudos
Se propone un mecanismo de pago cruzado para reducir la deuda total y asegurar servicios.
El organismo operador de agua, Interapas, informó que buscará retomar una mesa de trabajo con el Gobierno del Estado con el objetivo de establecer un esquema que permita saldar los adeudos existentes entre ambas partes.
De acuerdo con la información proporcionada, Interapas mantiene una deuda de 284.46 millones de pesos con la Comisión Estatal del Agua (CEA), correspondiente al tratamiento de aguas residuales hasta el mes de marzo.
En contraparte, diversas dependencias estatales adeudan al organismo 229.48 millones de pesos por concepto de servicios de agua, cifra registrada al cierre de 2025.
Ante este escenario, se propone implementar un mecanismo de compensación o "pago cruzado", mediante el cual se descontarían los montos que cada parte debe, evitando así realizar transferencias completas por separado.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La intención de este acuerdo es disminuir el monto total de la deuda entre ambas instancias y generar condiciones que permitan garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de agua en la entidad.
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
FGE investiga presuntos nexos criminales en Matehuala
Rubén Pacheco
Se coordina colaboración con municipios de origen de víctimas para esclarecer el secuestro de siete electricistas en Matehuala.
Desnivel en El Saucito sigue en el aire; UASLP definirá si va o no
Rolando Morales
Estudios geofísicos buscan proteger la estructura de la iglesia en El Saucito
Fuentes de la ciudad en abandono por robos, daños y falta de agua
Rolando Morales
Se implementarán bombas móviles y bloqueos en tomas para garantizar riego y reforestación en áreas verdes.