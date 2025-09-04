logo pulso
Proponen que los jóvenes de 16 y 17 años voten

Permitirá mayor legitimidad de los ejercicios democráticos: Gama Basarte

Por Leonel Mora

Septiembre 04, 2025 03:00 a.m.
A
Marco Antonio Gama Basarte, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, explicó que la propuesta de bajar la edad para votar de 18 a 16 años surge con la intención de reconocer a las y los jóvenes como actores políticos con plena capacidad de decisión, que además participan activamente en movimientos sociales, estudiantiles y por supuesto, políticos.

Recordó que ya hay países como Argentina, Austria o Brasil en los que ya se aplicó una medida similar para permitir que más jóvenes accedan a los procesos electorales, lo que ha permitido un incremento significativo en las cifras de participación y por tanto una mayor legitimidad de los ejercicios democráticos.

“Los jóvenes, cuando son reconocidos como actores sociales, sí tienen interés en involucrarse en la vida política y democrática de sus comunidades”, afirmó 

Gama Basarte.

Apuntó que el reto radica, en acompañar la propuesta con un fortalecimiento verdadero de la educación cívica y política en nuestro país y por ende, en el estado, además de que esto deberá hacerse “desde etapas tempranas”.

En su opinión, sería deseable que las y los jóvenes de 16 y 17 años cuenten con las herramientas necesarias para ejercer un voto informado y sobre todo libre de prácticas clientelares y de manipulaciones mediante programas sociales.

