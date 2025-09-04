Proponen que los jóvenes de 16 y 17 años voten

Marco Antonio Gama Basarte, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, explicó que la propuesta de bajar la edad para votar de 18 a 16 años surge con la intención de reconocer a las y los jóvenes como actores políticos con plena capacidad de decisión, que además participan activamente en movimientos sociales, estudiantiles y por supuesto, políticos.

Recordó que ya hay países como Argentina, Austria o Brasil en los que ya se aplicó una medida similar para permitir que más jóvenes accedan a los procesos electorales, lo que ha permitido un incremento significativo en las cifras de participación y por tanto una mayor legitimidad de los ejercicios democráticos.

“Los jóvenes, cuando son reconocidos como actores sociales, sí tienen interés en involucrarse en la vida política y democrática de sus comunidades”, afirmó

Gama Basarte.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Apuntó que el reto radica, en acompañar la propuesta con un fortalecimiento verdadero de la educación cívica y política en nuestro país y por ende, en el estado, además de que esto deberá hacerse “desde etapas tempranas”.

En su opinión, sería deseable que las y los jóvenes de 16 y 17 años cuenten con las herramientas necesarias para ejercer un voto informado y sobre todo libre de prácticas clientelares y de manipulaciones mediante programas sociales.