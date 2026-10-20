Proponen transporte gratuito durante la jornada electoral

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El diputado local de Movimiento Ciudadano (MC), Marco Antonio Gama Basarte, consideró que existe disposición del Gobierno del Estado para avanzar en la consolidación del Sistema Estatal de Cuidados y planteó la necesidad de garantizar condiciones que faciliten la participación ciudadana en las elecciones de 2027, mediante el acceso gratuito al transporte público durante la jornada electoral.

Tras la comparecencia del secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, como parte de la glosa del Quinto Informe de Gobierno, el legislador señaló que observó apertura para atender los planteamientos expuestos, entre ellos el fortalecimiento de las políticas de cuidados y la preparación del próximo proceso electoral. Gama Basarte sostuvo que la consolidación del Sistema Estatal de Cuidados representa un asunto trascendente para la población potosina, por lo que confió en que las autoridades mantengan la disposición para concretarlo.

En materia electoral, consideró que la posibilidad de ofrecer transporte público gratuito durante la jornada de votación requiere voluntad política y coordinación entre las instituciones y los actores involucrados, incluidos el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), el Instituto Nacional Electoral (INE) y los partidos políticos.

El diputado planteó que esta medida podría convertirse en un incentivo para la participación ciudadana y reducir los costos que actualmente enfrentan las personas para trasladarse a las casillas. Señaló que existen países donde se aplican esquemas similares y sostuvo que San Luis Potosí tiene la oportunidad de impulsar una alternativa que facilite el ejercicio del voto.

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