Protección Civil alerta por bajas temperaturas y lluvias en zonas serranas

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó sobre el pronóstico climático para las próximas horas en San Luis Potosí, con lluvias puntuales en zonas serranas y descenso de temperaturas, principalmente durante la madrugada.

De acuerdo con el reporte, las temperaturas máximas alcanzarán 26 grados en la zona centro y hasta 31 grados en la Huasteca, mientras que las mínimas podrían descender a 4 grados en la zona centro y 5 grados en el Altiplano, por lo que se prevén condiciones de frío.

Ante este escenario, la dependencia llamó a la población a tomar precauciones, especialmente en el hogar. Recomendó abrigarse en capas, revisar que calentadores, estufas y chimeneas cuenten con ventilación adecuada para evitar acumulación de monóxido de carbono, así como proteger tuberías y medidores para prevenir daños por congelamiento.

En materia de salud, Protección Civil exhortó a mantenerse hidratados, consumir alimentos ricos en vitamina C y evitar cambios bruscos de temperatura. También pidió poner especial atención en niñas y niños, adultos mayores y personas con padecimientos respiratorios, al ser los grupos más vulnerables durante la temporada de frío.

