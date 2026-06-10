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Padres de familia protestan de nuevo en jardín de niños

Autoridades del SEER y Ayuntamiento de Soledad han intervenido parcialmente en la situación.

Por Flor Martínez

Junio 10, 2026 03:00 a.m.
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Padres de familia protestan de nuevo en jardín de niños
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      Padres de familia del Jardín de Niños "Profra. Gloria Lozano Enríquez", ubicado en la colonia La Lomita, nuevamente cerraron las instalaciones del plantel en protesta por la falta de respuestas a una serie de demandas relacionadas con el mal manejo de recursos económicos por parte de la anterior mesa directiva, de la cual aseguran la directora del plantel es cómplice.

      Padres exigen transparencia y rendición de cuentas

      De acuerdo con la minuta elaborada el pasado 27 de mayo con personal del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), los inconformes solicitaron a la autoridad el apoyo para conocer el estado de las cuentas del plantel, los movimientos realizados con los recursos económicos y el destino del dinero administrado por la dirección.

      Los padres manifestaron que la directora debe presentar un informe detallado sobre el manejo de los fondos y las adquisiciones realizadas, además de explicar diversas situaciones que, aseguran, han generado esta inconformidad.

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      Apoyo municipal y falta de cumplimiento en acuerdos

      Señalan que entre los acuerdos únicamente se ha cumplido con dotar de agua potable a la institución; sin embargo, dicho apoyo lo está realizando el Ayuntamiento de Soledad.

      Sin embargo, la situación administrativa del plantel respecto a que se investigue el manejo de una cuenta bancaria vinculada a los recursos escolares para conocer dónde se encuentra el dinero.

      Pese a que ese día en los acuerdos planteados se propuso convocar a una reunión con los padres de familia para presentar información financiera detallada, no se ha realizado.

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