Protestan funcionarios del nuevo Poder Judicial

El Congreso del Estado eligió por mayoría a Berenice de la Rosa Reynoso. como integrante del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial del Estado, dentro de la nueva estructura derivada de la reforma y elección extraordinaria realizada para este poder.

De manera inmediata a su elección, Berenice de la Rosa, rindió protesta junto con sus similares: Francisco Ramos Silva, designado por el Poder Ejecutivo del Estado y José Alfredo Salazar Hernández, nombrado por el Poder Judicial.

En teoría, el nuevo Órgano de Administración Judicial, será independiente y tendrá autonomía técnica y de gestión. Será responsable de establecer la estructura administrativa del nuevo Poder Judicial, incluyendo sus reglamentos internos y los criterios de base para la carrera judicial de sus integrantes.

También será responsable de elaborar el Presupuesto de Egresos de cada año del Poder Judicial y de entregar el documento al Poder Ejecutivo para que éste lo incluya en su propio Presupuesto de Estado. El Órgano de Administración Judicial ejercerá el presupuesto anual del Poder Judicial.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La elección y toma de protesta a los integrantes del nuevo órgano judicial, se realizó en Sesión Ordinaria del Congreso del Estado de este miércoles 17 de septiembre.