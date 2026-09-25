Protestan por falta de agua en Pozos

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Residentes de la cabecera de Villa de Pozos protestaron este jueves frente a la presidencia municipal para exigir que se restablezca el suministro de agua por la red, luego de dos días sin servicio tras la descompostura de la fuente de extracción hídrica de su zona.

Señalaron que, con las calles cerradas por la Feria Regional, las pipas difícilmente podrán ingresar a las viviendas situadas en las calles más céntricas de esta localidad.

Los manifestantes reclamaron que la concejal presidente Martha Patricia Aradillas Aradillas priorice los festejos y no la crisis de abasto. "No queremos pipas. Se está pagando el recibo del agua. Queremos que el pozo funcione", expresaron. También cuestionaron que las escuelas sean consideradas prioridad cuando hay decenas de familias que están padeciendo la falta del líquido potable.

El gobierno municipal informó que dispuso 13 camiones cisterna para atender la zona y que gestionará con Interapas una solución inmediata, aunque persisten versiones contradictorias sobre la falla eléctrica que dejó fuera de operación el pozo desde el martes por la noche.

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La presidencia cerró sus puertas de manera parcial y preventiva y dos agentes de la Guardia Civil Municipal resguardaron el acceso. Los vecinos advirtieron que podrían bloquear vialidades si no se atiende primero el problema del agua y acusaron que la cabecera ha sido relegada frente a obras y eventos concentrados en plaza Las Águilas, Los Silos y oros puntos alejados del núcleo poblacional de Villa de Pozos.