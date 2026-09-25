logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Fotogalería | Netanyahu llega a la ONU entre protestas y reclamos de arresto

Fotogalería

Fotogalería | Netanyahu llega a la ONU entre protestas y reclamos de arresto

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Protestan por falta de agua en Pozos

Residentes exigen restablecer el suministro, tras dos días sin servicio

Por Leonel Mora

Septiembre 25, 2026 03:00 a.m.
A
Protestan por falta de agua en Pozos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Residentes de la cabecera de Villa de Pozos protestaron este jueves frente a la presidencia municipal para exigir que se restablezca el suministro de agua por la red, luego de dos días sin servicio tras la descompostura de la fuente de extracción hídrica de su zona.

      Señalaron que, con las calles cerradas por la Feria Regional, las pipas difícilmente podrán ingresar a las viviendas situadas en las calles más céntricas de esta localidad.

      Los manifestantes reclamaron que la concejal presidente Martha Patricia Aradillas Aradillas priorice los festejos y no la crisis de abasto. "No queremos pipas. Se está pagando el recibo del agua. Queremos que el pozo funcione", expresaron. También cuestionaron que las escuelas sean consideradas prioridad cuando hay decenas de familias que están padeciendo la falta del líquido potable.

      El gobierno municipal informó que dispuso 13 camiones cisterna para atender la zona y que gestionará con Interapas una solución inmediata, aunque persisten versiones contradictorias sobre la falla eléctrica que dejó fuera de operación el pozo desde el martes por la noche.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La presidencia cerró sus puertas de manera parcial y preventiva y dos agentes de la Guardia Civil Municipal resguardaron el acceso. Los vecinos advirtieron que podrían bloquear vialidades si no se atiende primero el problema del agua y acusaron que la cabecera ha sido relegada frente a obras y eventos concentrados en plaza Las Águilas, Los Silos y oros puntos alejados del núcleo poblacional de Villa de Pozos.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Cierran tramo de Abasolo por obras de drenaje en el Centro
        Cierran tramo de Abasolo por obras de drenaje en el Centro

        Cierran tramo de Abasolo por obras de drenaje en el Centro

        SLP

        Pulso Online

        Interapas inició la sustitución de 90 metros de tubería entre Morelos y Pasaje Zaragoza

        Abre ventanilla rápida para negocios en la capital
        Abre ventanilla rápida para negocios en la capital

        Abre ventanilla rápida para negocios en la capital

        SLP

        Pulso Online

        El Ayuntamiento anunció que concentrará trámites de apertura en un solo punto de atención

        ¿Quién es Gerardo Sánchez Zumaya?
        ¿Quién es Gerardo Sánchez Zumaya?

        ¿Quién es Gerardo Sánchez Zumaya?

        SLP

        Pulso Online

        Su trayectoria pública incluye negocios petroleros, cuestionamientos por sus empresas y criticas al gobierno Gallardista

        Con fraternidad, Morena disputará gubernatura al PVEM: Citlalli Hernández
        Con fraternidad, Morena disputará gubernatura al PVEM: Citlalli Hernández

        "Con fraternidad", Morena disputará gubernatura al PVEM: Citlalli Hernández

        SLP

        Redacción

        Confirmó que aún se busca a un perfil fuerte para competir sin coaliciones en San Luis Potosí