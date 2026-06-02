PT y PVEM respaldan el proyecto 4T

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La participación del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, dirigentes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), del Partido del Trabajo (PT) y diversos actores políticos durante la concentración realizada el domingo en Plaza de Armas para seguir el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no opacó el protagonismo de Morena, sino que reflejó la fortaleza de la alianza política que respalda el proyecto de la Cuarta Transformación, coincidieron diputados morenistas.

El legislador Carlos Arreola Mallol sostuvo que la movilización fue una manifestación de respaldo de los más de 870 mil potosinos que votaron por Claudia Sheinbaum en la pasada elección presidencial, por lo que consideró natural la presencia de simpatizantes y representantes de distintas fuerzas políticas afines al movimiento. Afirmó que Morena se ha convertido en el principal punto de encuentro de la discusión política en San Luis Potosí y que distintos sectores buscan formar parte del proyecto encabezado por la presidenta.

Respecto a la asistencia del empresario Gerardo Sánchez Zumaya al evento, Arreola Mallol consideró positiva la participación de todos aquellos interesados en sumarse al movimiento, siempre que respalden públicamente el proyecto de nación impulsado por Sheinbaum. Añadió que Morena cuenta con mecanismos internos para definir futuras candidaturas y garantizar procesos democráticos entre quienes aspiren a participar en las encuestas del partido.

Por su parte, el diputado Emilio Rosas Montiel señaló que el triunfo electoral de Claudia Sheinbaum fue una victoria ciudadana que trasciende a los partidos políticos, aunque reconoció que Morena, PVEM y PT conforman una coalición que ha sido fundamental tanto para alcanzar la Presidencia de la República como para impulsar las reformas constitucionales promovidas por el actual gobierno federal.

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