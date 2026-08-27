logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Terremotos dejan ya más de 6 mil 500 muertos en Venezuela

Fotogalería

Terremotos dejan ya más de 6 mil 500 muertos en Venezuela

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Piden aclarar el estatus de tratadora en Escalerillas

CEA solicitó a Municipio comprobar posesión del predio en que está

Por Rolando Morales

Agosto 27, 2026 03:00 a.m.
A
Piden aclarar el estatus de tratadora en Escalerillas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informó que el Ayuntamiento ya revisa la situación jurídica de los predios donde se localiza la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Escalerillas, luego de que la Comisión Estatal del Agua (CEA) solicitó documentación para acreditar la posesión legal de los terrenos y avanzar en un proyecto de rehabilitación con recursos federales.

      Acciones de la autoridad

      El edil explicó que recibió recientemente un oficio relacionado con el tema y que, en respuesta, instruyó a las áreas de Catastro y Patrimonio Municipal para identificar con precisión la ubicación y el estatus de los terrenos donde se encuentran la planta, el cárcamo de bombeo y las instalaciones complementarias. Indicó que, en esencia, la petición consiste en aclarar la propiedad de esos espacios.

      LEA TAMBIÉN

      PTAR de Escalerillas se entregará al Ayuntamiento

      CEA prepara licitación de la obra; Conagua destinará 6 mdp

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      ¿Qué declararon sobre el proyecto federal?

      Galindo comentó que la información enviada por la CEA menciona la existencia de un proyecto federal respaldado con recursos de la Federación, aunque no detalla mayores aspectos técnicos o administrativos. Aseguró que el Ayuntamiento responderá al requerimiento sin inconvenientes para contribuir a que el procedimiento continúe.

      Reconoció que la situación de los predios es compleja, ya que gran parte de la zona donde se ubica la infraestructura corresponde a tierras ejidales.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Iselle se aleja de México; calor y viento llegan a SLP
      Iselle se aleja de México; calor y viento llegan a SLP

      Iselle se aleja de México; calor y viento llegan a SLP

      SLP

      Redacción

      La Huasteca alcanzará hasta 39 grados y se esperan rachas de hasta 50 kilómetros

      Paseantes se exponen en la Presa San José
      Paseantes se exponen en la Presa San José

      Paseantes se exponen en la Presa San José

      SLP

      Rolando Morales

      Deben evitar acercarse a las áreas restringidas, advierte P.C.

      No se descarta alianza entre PRI y PVEM
      No se descarta alianza entre PRI y PVEM

      No se descarta alianza entre PRI y PVEM

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Busca el tricolor conformar una amplia alianza anti-morena: "Alito" Moreno

      Buscan proveedores locales para farmacéuticos
      Buscan proveedores locales para farmacéuticos

      Buscan proveedores locales para farmacéuticos

      SLP

      Martín Rodríguez