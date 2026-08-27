Piden aclarar el estatus de tratadora en Escalerillas

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El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informó que el Ayuntamiento ya revisa la situación jurídica de los predios donde se localiza la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Escalerillas, luego de que la Comisión Estatal del Agua (CEA) solicitó documentación para acreditar la posesión legal de los terrenos y avanzar en un proyecto de rehabilitación con recursos federales.

Acciones de la autoridad

El edil explicó que recibió recientemente un oficio relacionado con el tema y que, en respuesta, instruyó a las áreas de Catastro y Patrimonio Municipal para identificar con precisión la ubicación y el estatus de los terrenos donde se encuentran la planta, el cárcamo de bombeo y las instalaciones complementarias. Indicó que, en esencia, la petición consiste en aclarar la propiedad de esos espacios.

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¿Qué declararon sobre el proyecto federal?

Galindo comentó que la información enviada por la CEA menciona la existencia de un proyecto federal respaldado con recursos de la Federación, aunque no detalla mayores aspectos técnicos o administrativos. Aseguró que el Ayuntamiento responderá al requerimiento sin inconvenientes para contribuir a que el procedimiento continúe.

Reconoció que la situación de los predios es compleja, ya que gran parte de la zona donde se ubica la infraestructura corresponde a tierras ejidales.