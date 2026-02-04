Pueblos Mágicos, en riesgo de perder su distintivo: Sectur

Los seis Pueblos Mágicos de San Luis Potosí están en riesgo de perder su distintivo si no se aplican de manera inmediata en temas de infraestructura hotelera, capacitación de prestadores de servicios y regulación del comercio informal, advirtió la titular de la Secretaría de Turismo del estado, Yolanda Cepeda Echaverría.

En entrevista, la funcionaria estatal señaló que existen rezagos importantes derivados de años en los que se dejaron de atender aspectos clave para conservar la marca, como el ordenamiento del ambulantaje, la profesionalización del sector turístico y la inversión en infraestructura turística, rubros que serán determinantes en la próxima evaluación federal.

Cepeda Echaverría precisó que los seis municipios con la denominación tendrán como fecha límite el próximo 12 de septiembre para cumplir con los lineamientos establecidos por la Secretaría de Turismo federal, al tiempo que confirmó que durante este año no habrá nuevas declaratorias de Pueblos Mágicos, por lo que el enfoque estará centrado en fortalecer los destinos ya reconocidos.

En este contexto, destacó que algunos municipios han comenzado a reaccionar, como Xilitla, donde se impulsa la creación de una policía turística con capacitación especializada, mientras que en Aquismón se trabaja de manera coordinada con la dependencia estatal para implementar cursos obligatorios en conjunto con Protección Civil, principalmente de cara a la temporada vacacional de Semana Santa.

Sobre los municipios que buscan incorporarse al programa, la secretaria explicó que, aunque no existe convocatoria vigente, localidades como San Ciro de Acosta ya preparan sus expedientes e invierten recursos en infraestructura turística para estar en condiciones de competir cuando se abra un nuevo proceso.