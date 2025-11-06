logo pulso
Se hermanan Pueblo Mágico y Guanajuato

Para fortalecer el desarrollo de la cultura y turismo

Por Jesús Vázquez

Noviembre 06, 2025 03:00 a.m.
A
Se hermanan Pueblo Mágico y Guanajuato

Catorce.- El Pueblo Mágico de Real de Catorce y la ciudad de Guanajuato firmaron un Acuerdo de Hermanamiento, con el objetivo de fomentar la colaboración mutua en beneficio de sus habitantes y fortalecer el desarrollo local a través de la cultura y el turismo.

La ceremonia de firma se llevó a cabo en la ciudad de Guanajuato, con la presencia de la alcaldesa Samantha Smith Gutiérrez, presidenta municipal de Guanajuato, y el presidente municipal de Catorce, Juan Francisco Javier Sandoval Torres, quienes suscribieron el documento que sienta las bases para una relación institucional de cooperación y amistad entre ambas localidades.

Durante el acto, se destacó la importancia de establecer mecanismos que fortalezcan los vínculos entre los Pueblos Mágicos del país, impulsando el intercambio de ideas, proyectos y buenas prácticas de gobierno. 

Asimismo, el acuerdo contempla promover el entendimiento mutuo entre los ciudadanos, la promoción turística y cultural, así como la colaboración en temas sociales y de desarrollo sustentable.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El alcalde expresó su satisfacción por este hermanamiento, señalando que “Real de Catorce y Guanajuato comparten una historia, una identidad cultural y un compromiso por preservar nuestras raíces. Este acuerdo abre una puerta al trabajo conjunto para el beneficio de nuestras comunidades”.

Por su parte, la alcaldesa Samantha Smith celebró la unión entre ambas ciudades, destacando que “la cooperación entre municipios fortalece a México desde lo local, con acciones que promueven la cultura, el turismo y la solidaridad entre los pueblos”.

