Puente de San Juan de Gpe.,abandonado

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Con grandes problemas de tráfico, el puente de San Juan de Guadalupe que mueve el tráfico del bulevar Antonio Rocha Cordero se quedó en el atraso. La modernidad no lo alcanzó y un túnel resuelve el tráfico de ida y vuelta, en tanto no se resuelva el consentimiento para ampliar el cruce vehicular.

Se trata del puente vehicular que es la única de las conexiones entre el área comunal de San Juan de Guadalupe y la calle León García, que a su vez es el enlace directo con la zona urbana de la capital.

La única modificación que el puente ha sufrido, es el ensanchamiento ocurrido durante la ampliación del ancho de vía, ya en el gobierno estatal actual, sin embargo, el paso superior vehicular no sufrió modificaciones de fondo y solo permite el tránsito de un vehículo por cada sentido de circulación, carece de retornos y hasta de señalización vial.

El tránsito en la zona se complica en tiempos de mayor uso del salón de bienes comunales, utilizado por la propia comunidad de San Juan de Guadalupe para el desarrollo de sus asambleas, informes y eventos públicos o privados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El pavimento de las vialidades laterales en esa zona del bulevar Antonio Rocha Cordero es de mala calidad y en el carril con dirección a la Zona Industrial, ya se encuentra muy destruido y lleno del lodo y las piedras que bajan de las calles inclinadas.

De hecho, parte de los escurrimientos de lodo invaden la zona pavimentado de la calle León García, frente a la pensión de los autobuses de transporte urbano que cubren la Ruta 8.

El tráfico es lento en horas pico, sobre todo por entrada y salida de camiones de transporte de personal, los autobuses urbanos de ruta y los repartidores de productos de tienda de abarrotes o de camiones cargadores de materiales de construcción.

En el caso de la comunidad, el único puente vehicular que fue concluido, se ubica en el cruce con la Avenida Juárez, por intercesión del gobierno estatal actual, pero es fecha que no se alcanza un acuerdo para la modificación del puente vehicular en la zona del salón de bienes comunales.