“Pura especulación”, lo que se diga sobre 2027

El alcalde de la capital potosina, Enrique Galindo Ceballos, declaró que aún falta mucho tiempo para que se defina la continuidad de la coalición entre el PRI, PAN y PRD rumbo a las elecciones de 2027, pues dichas decisiones corresponden a los partidos en el ámbito nacional, aunque se tomen en cuenta las opiniones locales.

En entrevista, Galindo respondió a las declaraciones del diputado panista Rubén Guajardo sobre la viabilidad de la coalición, señalando que se trató de un malentendido. “Rubén platicó conmigo y me dijo que no se malinterpretara. Es un gran aliado y un gran amigo, hemos trabajado de manera conjunta”, expresó.

El edil puntualizó que los acuerdos sobre alianzas partidistas suelen tomarse incluso semanas o días antes de los comicios, por lo que hablar en este momento sobre posibles escenarios es mera especulación. Recordó que, en San Luis Potosí, han ocurrido alianzas electorales poco probables, lo que hace que no se descarte ninguna posibilidad para 2027.

Galindo también aclaró que, si bien recientemente recuperó su militancia en el PRI tras ganar un juicio, mantiene una relación de agradecimiento con Acción Nacional y destacó la importancia de la pluralidad política en el estado. “Lo político-electoral tendrá su espacio hasta el 27”, reiteró.

Enfatizó que por ahora su prioridad es el cierre de la actual administración en 2025 y los retos de 2026, en los que continuará con diversos proyectos como Capital al 100.

Insistió en que no se puede dar por hecho ningún escenario electoral en este momento. “Hay partidos que han dicho que irán solos en 2027 y quizá terminen aliados, así como otros que rechazan alianzas y luego cambian de posición. Lo que se diga hoy es especulación frente a lo que realmente pasará en el 27”, concluyó.