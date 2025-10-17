logo pulso
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC SLP

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC SLP

SLP

Pymes potosinas proveen a empresas de manufactura

Por Martín Rodríguez

Octubre 17, 2025 03:00 a.m.
A
Pymes potosinas proveen a empresas de manufactura

En San Luis Potosí existen pequeñas y medianas empresas que son capaces de desarrollar, no solo productos, sino también la tecnología para proveer a las empresas manufactureras, aseguró la presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Imelda Elizalde.

Sostuvo que lo que se ha hecho con las alianzas estratégicas entre industrias, es fortalecer la capacidad de las empresas instaladas para abastecer a los proveedores.

Dijo confiar en que en la profundización de las relaciones empresariales, habrá nuevos productos con tecnología desarrollada por potosinos o por empresas que ya están instaladas aquí.

Explicó que están dadas las condiciones para que la capacidad instalada aquí provea la mayor cantidad de insumos, lo que sea puesto de manifiesto con el encadenamiento de equipos de trabajo, en los que se ha trabajado con áreas de oportunidad en el aspecto logístico, que permitan perfeccionar el suministro.

Agregó que hay formas de trabajar para fortalecer esas empresas locales y elevarlas al nivel de una proveeduría suficiente para el funcionamiento de las compañías grandes.

Comentó que así funcionaría precisamente la industria automotriz y eso tiene su origen en que nuestra entidad tiene empresas hospedadas y pymes que han demostrado capacidad para desarrollar no solamente productos para proveer, sino también hacer su propio Trabajo de investigación y tecnología.

