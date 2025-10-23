logo pulso
Que el hampa organiza protestas contra la GCE

Por Rubén Pacheco

Octubre 23, 2025 03:00 a.m.
A
Que el hampa organiza protestas contra la GCE

La reciente protesta de habitantes de Villa de Reyes en contra de la Guardia Civil Estatal (GCE) pudo ser generada, a partir de la intervención de organizaciones delictivas, consideró Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal.

El pasado 15 de octubre, residentes de varias localidades del municipio de Villa de Reyes bloquearon la carretera 37, a la altura de la avenida CFE, a fin de denunciar presuntos abusos de oficiales de la corporación estatal 

Juárez Hernández declaró que cuando se tiene conocimiento de este tipo de expresiones ciudadanas, se toman con “seriedad y respeto”, no obstante, “traemos otra información derivado de estas expresiones, que pueden ser generadas por las actividades que realiza la Guardia Civil Estatal”.

Matizó que, si existe alguna denuncia formal le corresponderá a la Fiscalía General del Estado (FGE) investigar y determinar lo procedente.

En tanto, por parte de Asuntos Internos de la SSPC, se inicia un expediente en contra de los guardias acusados, cuya instancia se encarga de valorar la procedencia del mismo, puntualizó.

No es la primera vez que el estado achaca manifestaciones a la delincuencia organizada, pues en enero pasado el entonces secretario José Luis Ruiz Contreras afirmó que los criminales financian movilizaciones en contra de la GCE.

