Aprueba Cabildo dar un adelanto de laudo

Por Redacción

Octubre 23, 2025 03:00 a.m.
A
Aprueba Cabildo dar un adelanto de laudo

CIUDAD VALLES.- El Cabildo acordó comenzar a dar un pago este año a los que ganaron el laudo al Ayuntamiento por 27 millones de pesos y considerar en el nuevo presupuesto 2026 una partida para poder liquidarlo.

El secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras Malibrán dio a conocer que en la sesión de Cabildo privada de este martes, los ediles acordaron entregar un aproximado de 250 mil pesos a los demandantes que ganaron un laudo al Ayuntamiento, pero de 27 millones de pesos.

Esta ministración sería el comienzo, porque en el presupuesto para el próximo año tendrán que contemplar ese pago, dada la orden judicial que existe al respecto del Tribunal Laboral.

El laudo se ganó luego de un litigio de 25 años de duración y los demandantes siguen en nómina, debido a una orden judicial de reinstalación.

