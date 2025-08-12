Que los permisos de la Fenapo están en orden: Rojo Ocejo

Se cuenta con todas las licencias y lineamientos en norma, requeridos ante el Ayuntamiento de San Luis Potosí, afirmó Fernando Rojo Ocejo, presidente de la Feria Nacional Potosina (Fenapo).

De acuerdo con recientes respuestas a solicitudes de información del Ayuntamiento capitalino, tanto como la Arena Potosí, los Teatros del Pueblo 1 y 2 de los Parques Tangamanga, el Palenque de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) y El Domo no cuentan con registro de antecedentes documentales de permisos otorgados en los últimos años.

El directivo expuso que, según el giro de los establecimientos instalados en el complejo ferial, deben o no tramitar la licencia de funcionamiento. “De ahí en fuera, estamos todo bajo control. El palenque tiene sus permisos, el casino tiene sus permisos”, defendió.

Destacó que existe coordinación con el gobierno capitalino en materia de brindar un tránsito vehicular más organizado, a fin de que la asistencia de las personas a los diferentes conciertos no genere un congestionamiento vial.

“Bueno, yo creo que ahí (falta de permisos municipales) fue, a lo mejor, una falta de comunicación”, comentó el entrevistado.

Semanas atrás, el presidente municipal capitalino Enrique Francisco Galindo Ceballos, reconoció que los centros estatales de entretenimiento que no cuentan con los permisos adecuados y funcionan con cierta tolerancia.