La feria no generará baja en venta de los comercios, dice Canaco

El titular de la cámara dice que el arribo del turismo abona a la economía

Por Martín Rodríguez

Agosto 12, 2025 03:00 a.m.
A
Lejos de afectar al comercio, la Feria Nacional Potosina, está reportando buenas ventas para los mismos negocios establecidos por la llegada de turismo y potenciales clientes a San Luis Potosí, advirtió el presidente local de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) Fernando Díaz de León Hernández.

Explicó que el evento de la feria no representa baja de ventas en ningún sentido, porque de hecho hay ventas que se aceleran con el regreso a clases, un ejemplo es todo aquello que se requiere para el inicio del ciclo escolar. 

Preciso que las ventas ayudan para mejorar la economía, puesto que quien va a la Feria, por lo general ya tiene su gasto previsto. 

Dijo que por el contrario, hay muchos comercios beneficiados en toda la ciudad, por todo lo que implica la llegada de visitantes, pero además, hay muchos gastos que se tienen que realizar en diferentes giros mercantiles y también los de primera necesidad.

Consideró que finalmente, las visitas de diferentes partes del país y del extranjero, ayudaron a mantener el nivel de ventas en el comercio y el ejemplo será, todo el consumo que se derivará del turismo en San Luis Potosí, en su caso, la feria será solo un gasto adicional.

