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Que no hay más basura por la feria

El evento no ha sobrecargado el servicio de recolección

Por Rolando Morales

Agosto 20, 2026 03:00 a.m.
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Que no hay más basura por la feria
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      La realización de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) no ha provocado, hasta el momento, un incremento en la cantidad de residuos recolectados en las colonias ubicadas alrededor del recinto ferial, afirmó el director de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Jaime Mendieta Rivera. 

      Explicó que las rutas de recolección domiciliaria continúan operando de manera normal en la zona, por lo que no se han detectado variaciones significativas en la generación de basura relacionadas con la afluencia de visitantes a la feria. Añadió que el personal únicamente ha atendido algunos reportes ciudadanos sobre acumulaciones de residuos en esquinas o puntos específicos.

      Mendieta Rivera indicó que el Ayuntamiento mantiene la atención cotidiana en ese sector de la ciudad, donde diariamente se recolectan entre 30 y 40 toneladas de residuos mediante un par de camiones asignados a las rutas de la zona. Precisó que se trata de un esquema que ya opera regularmente durante todo el año.

      Asimismo, descartó que el periodo vacacional haya provocado un aumento en la cantidad de basura recolectada en la capital potosina. 

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      Señaló que históricamente el incremento más importante en la generación de residuos ocurre entre las fiestas patrias y las celebraciones de fin de año, cuando la recolección puede crecer entre 20 y 30 por ciento respecto a los niveles habituales.

      En contraste, comentó que en el Centro Histórico sí se ha observado un ligero aumento en la recolección de residuos, particularmente en áreas comerciales y mercados que han recibido una mayor afluencia de visitantes. Estimó que en esos espacios el incremento ronda el 10 por ciento, aunque destacó que el control y vaciado de papeleras ha permitido mantener la limpieza sin mayores complicaciones.

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