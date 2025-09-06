“Quedarán asuntos judiciales pendientes”

A unos días que rindan protesta los funcionarios judiciales electos por voto popular, Arturo Morales Silva, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), reconoció que muy probablemente sí quede rezago en diferencia asuntos judiciales.

Justificó que las y los funcionarios en funciones se encuentran trabajando en tratar de atender todos los pendientes en las diferentes materias, a fin de que la administración entrante no tenga tanta carga de trabajo.

En entrevista, refirió que todos los empleados están “dando todo lo humanamente posible”, en aras de generar las mejores condiciones operativas y administrativas en los procesos de entrega-recepción.

El presidente magistrado dijo que el Poder Judicial está a la espera del deshago de las impugnaciones en el Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación (TEPJF), a fin de que todos los cargos obtengan firmeza jurídica.

“En el tema de la entrega-recepción estamos hablando que sería un acto el día 15 de septiembre, en donde se estaría haciendo la entrega por parte de los magistrados y del mismo Consejo saliente a los nuevos servidores judiciales”, remató.