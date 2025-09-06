logo pulso
“Quedarán asuntos judiciales pendientes”

El 15 de septiembre entrarán en funciones nuevos funcionarios del PJE: Morales

Por Rubén Pacheco

Septiembre 06, 2025 03:00 a.m.
A
“Quedarán asuntos judiciales pendientes”

A unos días que rindan protesta los funcionarios judiciales electos por voto popular, Arturo Morales Silva, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), reconoció que muy probablemente sí quede rezago en diferencia asuntos judiciales.

Justificó que las y los funcionarios en funciones se encuentran trabajando en tratar de atender todos los pendientes en las diferentes materias, a fin de que la administración entrante no tenga tanta carga de trabajo.

En entrevista, refirió que todos los empleados están “dando todo lo humanamente posible”, en aras de generar las mejores condiciones operativas y administrativas en los procesos de entrega-recepción.

El presidente magistrado dijo que el Poder Judicial está a la espera del deshago de las impugnaciones en el Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación (TEPJF), a fin de que todos los cargos obtengan firmeza jurídica.

“En el tema de la entrega-recepción estamos hablando que sería un acto el día 15 de septiembre, en donde se estaría haciendo la entrega por parte de los magistrados y del mismo Consejo saliente a los nuevos servidores judiciales”, remató.

Filmación en VDR generará polos de desarrollo turístico

Martín Rodríguez

Martín Rodríguez

Se desploma 79.8% IED en San Luis P.

Jaime Hernández

El primer semestre de este año registró la captación más baja en los últimos 7 años, revela la SE

Partidos deben cumplir obligaciones financieras

Ana Paula Vázquez

Deuda de partidos refleja necesidad de replantear financiamiento: Badillo Moreno

Líderes seccionales del SNTE exigen pago de prestaciones a Gobierno

Martín Rodríguez

Cantidades millonarias que debe por impuestos y derechos retenidos a trabajadores