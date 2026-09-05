R. Gallardo acompaña a C. Sheinbaum en su Segundo Informe

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Ante 21 mil potosinas y potosinos reunidos en la Arena Potosí, el Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona, acompañó a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante la presentación de los resultados de sus primeros dos años de Gobierno, como parte de la gira nacional en la que informa directamente a la ciudadanía sobre los avances de su administración y los proyectos que continuarán transformando al país.

Ricardo Gallardo destacó que la coordinación permanente con el Gobierno de México se ha traducido en resultados concretos para San Luis Potosí en bienestar social, infraestructura, educación, salud, desarrollo económico y seguridad. Señaló que 340 mil potosinas y potosinos han salido de la pobreza extrema, mientras que los Programas para el Bienestar mantienen una amplia cobertura en las cuatro regiones del estado.

En infraestructura, el mandatario estatal resaltó que San Luis Potosí ha destinado más de 27 mil 600 millones de pesos a la modernización de carreteras, vialidades y espacios públicos, esfuerzo que se complementa con proyectos federales estratégicos como la ampliación del Aeropuerto de Tamuín, las carreteras Ciudad Valles–Tampico y Tamazunchale–Huejutla de Reyes, proyectos ferroviarios de pasajeros y obras hídricas que ampliarán la conectividad y las oportunidades de desarrollo.

El gobernador señaló que la coordinación con la Presidenta Claudia Sheinbaum continuará en proyectos educativos y de salud, entre ellos la Universidad Nacional Rosario Castellanos y las próximas acciones del IMSS-Bienestar para la instalación de 400 consultorios médicos gratuitos en municipios de las cuatro regiones, principalmente en comunidades que requieren mayor acceso a servicios de prevención, atención primaria y seguimiento médico.

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En materia de seguridad, Ricardo Gallardo destacó que la coordinación con el Gobierno de México, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional permitió que, de enero a julio de 2026, San Luis Potosí registrara una reducción de 80.5 por ciento en homicidios dolosos respecto al mismo periodo de 2025, la disminución más alta del país, además de concentrar apenas 0.3 por ciento del total nacional.

Afirmó que esta suma de esfuerzos permitirá mantener la estrategia contra los delitos de alto impacto y consolidar un San Luis Potosí con más bienestar, seguridad y oportunidades para todas las familias.