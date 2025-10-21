Realizan en el IMSS otra donación multiorgánica
Familia de un hombre de 38 años decide regalar vida a desconocidos
Un equipo multidisciplinario del Hospital General de Zona (HGZ) No. 50 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí, llevó a cabo la tercera donación multiorgánica del año, gracias al acto solidario de una familia que decidió entregar los órganos y tejidos de su ser querido.
El donador es un hombre de 38 años de edad, quien lamentablemente perdió la vida a causa de un Evento Vascular Cerebral (EVC).
Ante esta situación, sus familiares tomaron la noble decisión de decir “sí” a la donación, permitiendo con ello ofrecer una nueva oportunidad de vida a otros pacientes.
Durante la intervención, en donde se procuraron riñones, tejido óseo, hígado y córneas participaron especialistas médicos de la UMAE No. 33, en Monterrey, Nuevo León; del Hospital Universitario de Nuevo León y del Hospital General de la Ciudad de México, en colaboración con el equipo multidisciplinario del HGZ No. 50, quienes trabajaron de manera coordinada para hacer posible este acto de vida.
El doctor Claudio Alberto García Perales, coordinador hospitalario de donación de órganos y tejidos del HGZ No. 50 del IMSS, informó que este tipo de procedimientos son posibles gracias a la coordinación entre distintas áreas médicas y al compromiso del personal del Instituto que trabaja con dedicación y respeto en cada etapa del proceso de procuración. “El gesto altruista de una familia transforma el dolor en esperanza y permite que otras personas recuperen la salud y la calidad de vida, en este caso de hasta más de 30 personas”, destacó el especialista. El IMSS en San Luis Potosí reconoce la empatía y generosidad de la familia del donador, así como la labor del equipo médico, de enfermería, trabajo social, camilleros, personal de higiene y limpieza, y la coordinación hospitalaria.
