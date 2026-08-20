Realizan en Pozos Feria del Empleo
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En la plaza de Las Águilas, primera sección de Rancho Viejo, se realizó una Feria del Empleo organizada por el área de Desarrollo Económico de Villa de Pozos y el Servicio Nacional de Empleo (SNE), con la participación de 20 empresas que ofrecieron alrededor de 600 vacantes de todo tipo a la clase trabajadora de esta demarcación.
La concejal presidente Martha Patricia Aradillas Aradillas detalló que las ofertas de empleo fueron dirigidas a distintos perfiles profesionales, técnicos, administrativos y operativos, con la idea de ampliar las oportunidades de empleo para las y los residentes de Pozos.
En el evento estuvo presente el secretario del Trabajo y Previsión Social del gobierno estatal, Crisógono Sánchez Lara, quien expresó que esta Feria del Empleo en plaza Las Águilas representa "un esfuerzo para que las oportunidades lleguen a la población y que nadie se quede atrás por falta de acompañamiento".
El gobierno de Villa de Pozos dejó en claro que se continuará con el impulso a acciones y programas que acerquen oportunidades a la población, pues "el compromiso es construir un municipio donde el crecimiento económico tenga rostro humano".
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