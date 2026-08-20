logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Atmósfera multicolor!

Fotogalería

¡Atmósfera multicolor!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Realizan en Pozos Feria del Empleo

Por Leonel Mora

Agosto 20, 2026 03:00 a.m.
A
Realizan en Pozos Feria del Empleo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      En la plaza de Las Águilas, primera sección de Rancho Viejo, se realizó una Feria del Empleo organizada por el área de Desarrollo Económico de Villa de Pozos y el Servicio Nacional de Empleo (SNE), con la participación de 20 empresas que ofrecieron alrededor de 600 vacantes de todo tipo a la clase trabajadora de esta demarcación.

      La concejal presidente Martha Patricia Aradillas Aradillas detalló que las ofertas de empleo fueron dirigidas a distintos perfiles profesionales, técnicos, administrativos y operativos, con la idea de ampliar las oportunidades de empleo para las y los residentes de Pozos.

      En el evento estuvo presente el secretario del Trabajo y Previsión Social del gobierno estatal, Crisógono Sánchez Lara, quien expresó que esta Feria del Empleo en plaza Las Águilas representa "un esfuerzo para que las oportunidades lleguen a la población y que nadie se quede atrás por falta de acompañamiento".

      El gobierno de Villa de Pozos dejó en claro que se continuará con el impulso a acciones y programas que acerquen oportunidades a la población, pues "el compromiso es construir un municipio donde el crecimiento económico tenga rostro humano".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Video | Exigen justicia para víctimas de recientes ataques armados
        Video | Exigen justicia para víctimas de recientes ataques armados

        Video | Exigen justicia para víctimas de recientes ataques armados

        SLP

        Rubén Pacheco

        La caravana avanzó por calles del centro histórico hacia la FGE en Eje Vial

        Realiza JEC labores de conservación en la Vía Alterna
        Realiza JEC labores de conservación en la Vía Alterna

        Realiza JEC labores de conservación en la Vía Alterna

        SLP

        Pulso Online

        Las cuadrillas trabajan en los primeros cinco kilómetros de la vialidad que conecta con el Eje 122 de la Zona Industrial

        Tras marcha, Fiscalía recibe a familiares de dos víctimas
        Tras marcha, Fiscalía recibe a familiares de dos víctimas

        Tras marcha, Fiscalía recibe a familiares de dos víctimas

        SLP

        Pulso Online

        La institución informó sobre las investigaciones por la muerte del universitario y las lesiones causadas a un adolescente

        Investigan a Tecmol por tala en márgenes del río Valles
        Investigan a Tecmol por tala en márgenes del río Valles

        Investigan a "Tecmol" por tala en márgenes del río Valles

        SLP

        Huasteca Hoy

        Romero Calzada tenía la intención de hacer del sitio un lugar con interés comercial y turístico