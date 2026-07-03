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Realizan maniobras de limpieza en aljibes y tinacos tras lluvias

Por Flor Martínez

Julio 03, 2026 03:00 a.m.
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Realizan maniobras de limpieza en aljibes y tinacos tras lluvias
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      Protección Civil de Soledad de Graciano Sánchez, realizó trabajos de extracción de agua contaminada de aljibes y limpieza de cisternas en colonias afectadas por las recientes lluvias, con el objetivo de reducir riesgos sanitarios para la población. 

      El director de la dependencia municipal Martín Bravo Galicia explicó que las labores iniciaron en el fraccionamiento La Noria, donde personal de la dependencia utiliza bombas para retirar el agua que ingresó a los aljibes durante las inundaciones. 

      Posteriormente, los trabajos continuarán en la colonia Rivas Guillén Quinto Plano, otra de las zonas que registró afectaciones por la acumulación de agua. 

      Derivado de estas acciones, brigadas de Protección Civil, entregaron pastillas de cloro a las familias atendidas y les explicaron el procedimiento para desinfectar las cisternas. 

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          "La recomendación es colocar las pastillas cuando el depósito se encuentre vacío o con poca agua, llenarlo nuevamente y posteriormente realizar un enjuague antes de utilizar el agua" expresó. 

      De acuerdo con la dependencia, estas labores continuarán en otros sectores del municipio conforme se detecten afectaciones derivadas de las lluvias. 

          Asimismo, dijo que se prevé lluvia en próximos días, por lo que exhortó a la población a atender las recomendaciones de las autoridades durante el registro de precipitaciones.

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