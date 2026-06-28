Rechazará UASLP a más de la mitad de aspirantes

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El proceso de admisión 2026 de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) mantiene una alta demanda de aspirantes, con una proyección de alrededor de 15 mil 500 registros, mientras que la capacidad de ingreso se mantiene muy por debajo de esa cifra, por lo que se estima que más de 7 mil jóvenes podrían no obtener un espacio en alguna de sus carreras, como ha ocurrido en ciclos recientes.

Ante este panorama, las alternativas educativas en la entidad han ido en aumento, destacando instituciones públicas como la Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP), la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí (UTSLP) y el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, que ofrecen carreras enfocadas principalmente en ingenierías, tecnología, manufactura y administración, sectores vinculados al desarrollo industrial del estado.

En el ámbito privado, universidades como la Universidad del Centro de México (UCEM), la Universidad Tangamanga, la Universidad Potosina, la Universidad Marista de San Luis Potosí y la Universidad Valle de San Luis Potosí han consolidado su oferta educativa con programas en áreas de salud, derecho, negocios, educación y ciencias sociales, ampliando las opciones para quienes no logran ingresar a la máxima casa de estudios.

A esto se suman modalidades ejecutivas, híbridas y en línea que han sido adoptadas por diversas instituciones privadas, permitiendo a los jóvenes combinar estudios con trabajo, además de esquemas de becas y financiamiento que buscan facilitar el acceso a la educación superior en un contexto de creciente demanda.

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Con ello, San Luis Potosí ha registrado una diversificación de su oferta universitaria, que si bien no reduce la presión sobre la UASLP, sí amplía el abanico de oportunidades para miles de jóvenes que buscan continuar su formación profesional en el estado.