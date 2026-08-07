Reciben CEPC y SSPC perros robot y androides
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Androides y perros robotizados, son parte de la tecnología de última generación que recibió este jueves la Guardia Civil Estatal (GCE). En tanto, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) también obtuvo equipamiento para
sus labores de rescate.
En la ceremonia realizada en la explanada de las instalaciones del Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Información e Inteligencia (C5i2), estuvo el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona quien hizo la entrega simbólica de uniformes y robots.
El mandatario estatal describió que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), recibirá 16 perros cibernéticos, cinco androides, camionetas blindadas, unidades tipo Mamba, uniformes y demás complementos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Destacó que, a través de escaneos, reconocimientos, detección de temperaturas, los robots caninos podrán garantizar mayor efectividad en las intervenciones policiales, así como prevenir daños de alto impacto a los elementos de la GCE.
"Se invirtió mucho en seguridad este año. Casi 6 mil millones de pesos ya con sueldos y prestaciones. Entonces, la verdad que vamos muy fuertes con el tema de seguridad", comentó.
no te pierdas estas noticias
Rescatan a tres perros en presunto caso de maltrato en la colonia Arbolitos
Pulso Online
La Fiscalía General del Estado iniciará investigaciones por maltrato animal tras la denuncia presentada por la SSPC.
Arranca auditoría al gasto federalizado en 59 municipios de San Luis Potosí
Pulso Online
El IFSE y la ASF coordinan la revisión del manejo de recursos federales en los municipios.
Premian trabajo periodístico de reportera de Pulso en Festival Lila López
Ana Paula Vázquez
Estrella Govea obtuvo premio por trabajo periodístico danza en el 46° Festival Internacional de Danza Contemporánea.