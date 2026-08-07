Reciben CEPC y SSPC perros robot y androides

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Androides y perros robotizados, son parte de la tecnología de última generación que recibió este jueves la Guardia Civil Estatal (GCE). En tanto, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) también obtuvo equipamiento para

sus labores de rescate.

En la ceremonia realizada en la explanada de las instalaciones del Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Información e Inteligencia (C5i2), estuvo el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona quien hizo la entrega simbólica de uniformes y robots.

El mandatario estatal describió que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), recibirá 16 perros cibernéticos, cinco androides, camionetas blindadas, unidades tipo Mamba, uniformes y demás complementos.

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Destacó que, a través de escaneos, reconocimientos, detección de temperaturas, los robots caninos podrán garantizar mayor efectividad en las intervenciones policiales, así como prevenir daños de alto impacto a los elementos de la GCE.

"Se invirtió mucho en seguridad este año. Casi 6 mil millones de pesos ya con sueldos y prestaciones. Entonces, la verdad que vamos muy fuertes con el tema de seguridad", comentó.