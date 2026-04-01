"Recicla" iniciativa rechazada

El Congreso del Estado, analiza una iniciativa que, aunque presentada como nueva, revive casi por completo un proyecto que ya había sido rechazado en 2025. La propuesta actual, impulsada por la nueva diputada del PVEM, María Aranzazú Puente Bustindui, retoma el contenido de una iniciativa de la morenista Jessica Gabriela López Torres que entonces no logró avanzar.

Congreso analiza actualización de Ley Orgánica y Reglamento

Registrada el 30 de marzo, la iniciativa busca actualizar la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento del Congreso, para adecuarlos a la nueva estructura del Poder Judicial. Entre sus objetivos están modernizar las facultades del Legislativo sobre magistraturas, tomas de protesta, licencias definitivas y solicitudes de destitución.

Propuesta retoma proyecto rechazado en 2025

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El proyecto de 2025, presentado por López Torres, fue turnado a la Comisión de Normatividad Legislativa y Prácticas Parlamentarias, pero terminó desechado en noviembre de ese mismo año. A pesar del rechazo, el contenido coincide prácticamente con la propuesta actual.

Entre los puntos que se mantienen están la creación del Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración Judicial, la eliminación de referencias al extinto Consejo de la Judicatura, y la redistribución de responsabilidades entre la Comisión de Gobernación y la Comisión Segunda de Justicia.