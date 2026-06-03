Reconoce la ley a las cuidadoras

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Después de más de una década de gestiones para lograr su reconocimiento legal, las personas cuidadoras en San Luis Potosí obtuvieron un respaldo constitucional.

Con la aprobación del Sistema Estatal de Cuidados, el Estado estará obligado a garantizar el derecho a cuidar, a recibir cuidados y al autocuidado en condiciones dignas.

El Congreso del Estado emitió la declaratoria de validez de la reforma constitucional tras recibir el respaldo de 43 ayuntamientos. Además, otros 16 municipios no emitieron pronunciamiento dentro del plazo legal, por lo que su voto se tuvo por aprobado conforme a lo establecido en el artículo 138 de la Constitución local.

La reforma adiciona el artículo 12 Bis de la Constitución Política del Estado y establece la obligación de desarrollar un Sistema Estatal de Cuidados con enfoque de derechos humanos y perspectiva interseccional. El mecanismo estará dirigido a personas en situación de dependencia, discapacidad, enfermedad o vulnerabilidad, así como a quienes realizan labores de cuidado.

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Para Mariana Hernández Noriega, representante del colectivo Cuidadoras Potosinas, la aprobación de la reforma representa el resultado de una lucha iniciada en 2013 para visibilizar a un sector integrado principalmente por mujeres que históricamente ha realizado estas labores sin reconocimiento institucional. Indicó que durante tres legislaturas se promovieron iniciativas que no prosperaron.