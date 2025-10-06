Reconocen avances en inversión de empresas

Tras la presentación de los informes 2025 por parte de autoridades estatales y municipales, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en San Luis Potosí reconoció los avances en inversión, infraestructura y atracción de empresas, pero igual apuntó que existen retos para lograr un desarrollo económico integral, sostenible y con visión de futuro.

“El reto, además de atraer inversiones, es que juntos logremos un desarrollo sostenible, con innovación y bienestar para todas las regiones del estado”, expresó la presidente del organismo, Imelda Elizalde Martínez, y añadió que de acuerdo con la visión de Canacintra, hay siete prioridades que deberían incluirse en las agendas gubernamentales.

La primera sería tener una visión integral del desarrollo económico que fortalezca las cadenas de valor locales, fomente la transferencia tecnológica y retenga el valor agregado en el estado. La segunda, dar un mayor impulso a las Pymes y al comercio local, pero con medición de resultados para consolidar el crecimiento empresarial.

Tercera prioridad: Política industrial SLP 4.0, es decir, una estrategia de segunda generación orientada a la automatización, sostenibilidad y vinculación con universidades y centros de investigación. La cuarta, el talento humano para la nueva industria: Canacintra propone un diagnóstico estatal de capital humano y el fortalecimiento de modelos de formación técnica dual y carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

Quinta: Infraestructura con enfoque regional para atender los cuellos de botella logísticos y promover proyectos que impulsen el desarrollo del Altiplano, la Zona Media y la Huasteca.

Sexta prioridad: Transparencia y evaluación de impacto. Medir el desempeño económico y social con base en evidencia verificable.

La séptima y última prioridad para los gobiernos sería el compromiso con la sostenibilidad, en el que Canacintra reafirmó su disposición de colaborar con autoridades, academia y sociedad civil para construir una ruta de desarrollo competitivo que beneficie a todo el estado.