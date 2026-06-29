logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ORGULLOSOS DE CONCLUIR LA PREPA!

Fotogalería

¡ORGULLOSOS DE CONCLUIR LA PREPA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Reconocen la labor de Juan Antonio Martínez

Por Martín Rodríguez

Junio 29, 2026 03:00 a.m.
A
Reconocen la labor de Juan Antonio Martínez
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Precedido por una larga trayectoria en la administración pública, Juan Antonio Martínez Martínez fue homenajeado como el rector fundador de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, cuyos 25 años llevaron a celebraciones que concluyeron el viernes.

      La institución educativa fue creada bajo el decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado el 27 de junio del año 2001, promulgado por el entonces 

      gobernador Fernando Silva Nieto y aprobado por la XVI Legislatura local.

      La Universidad Politécnica de San Luis Potosí fue creada durante el gobierno de Fernando Silva Nieto, y su primer sede se ubicaba en la Calle Agustín de Iturbide esquina con la avenida Constitución, en un inmueble que por años también sirvió como alojamiento del Colegio México, una escuela privada.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Juan Antonio Martínez Martínez es maestro en planeación regional y entre sus antecedentes en la administración pública, fue asesor en la Secretaría de Energía del Gobierno Federal, también en la Secretaría de Fomento Industrial y en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal.

      En la iniciativa privada, se le conoce por su trayectoria como docente y posteriormente vicerrector académico de la Universidad del Centro de México y en el sector público, a través de su nombramiento como rector fundador de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí en el período de Ana María Aceves Estrada como titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) y Fernando Silva nieto como gobernador y finalmente secretario de educación de Gobierno del Estado en el sexenio de Fernando Toranzo Fernández.

      A Juan Antonio Martínez le correspondió dirigir el desarrollo de los primeros planes curriculares de las carreras iniciales, encontrar el área para el comienzo de las operaciones, además de ser el primer rector que ocupa las instalaciones que actualmente permiten el 

      funcionamiento de la institución educativa. 

      Luego de que el actual rector Néstor Eduardo Garza Álvarez le entregó un reconocimiento en ceremonia pública, manifestó que hacía extensivo el reconocimiento a todo el personal de la Universidad Politécnica que contribuyó a la fundación 

      hace 25 años.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Sigue crisis por falla de El Realito
        Sigue crisis por falla de El Realito

        Sigue crisis por falla de El Realito

        SLP

        Redacción

        Interapas mantiene operativo emergente ante el segundo día consecutivo sin suministro del acueducto

        Se agota plazo para regularizar adeudos con Interapas
        Se agota plazo para regularizar adeudos con Interapas

        Se agota plazo para regularizar adeudos con Interapas

        SLP

        Redacción

        Los descuentos y contratos sin costo estarán disponibles solo hasta este martes 30 de junio

        UASLP valora eliminar carreras por baja demanda
        UASLP valora eliminar carreras por baja demanda

        UASLP valora eliminar carreras por baja demanda

        SLP

        Rubén Pacheco

        Busca redirigir recursos hacia planes de estudio con mayor demanda y enfoque técnico.

        Advierten crisis por falta de medicinas en hospitales de SLP
        Advierten crisis por falta de medicinas en hospitales de SLP

        Advierten crisis por falta de medicinas en hospitales de SLP

        SLP

        Rolando Morales

        Proyectos comunitarios intentan paliar la escasez, pero no son suficientes ante la demanda creciente.