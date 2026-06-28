Se profundiza recorte federal a participaciones

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El recorte de participaciones federales a San Luis Potosí creció hasta los 789 millones de pesos en mayo, con respecto al mismo mes de 2025, de acuerdo a información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Recorte en participaciones federales y cifras oficiales

El deterioro en la partida federal que ha caracterizado este año se agravó, pues en abril, la baja era de 565.5 millones de pesos. Un mes después, se incrementó en 223.5 millones de pesos.

De acuerdo al reporte correspondiente al quinto mes de este 2026, San Luis Potosí acumuló 12 mil 796.2 millones de pesos correspondientes al Ramo 28, el de las participaciones federales.

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El monto sumado entre enero y mayo de 2025 fue de 13 mil 585.2 millones de pesos. En términos absolutos, la disminución fue de 789 millones de pesos.

Eso equivale a una disminución de 5.89 por ciento.

El Ramo 28 es la parte del presupuesto federal que las entidades federativas reciben para ejercerlo en libre disposición.

Impacto en municipios y declaraciones oficiales

El deterioro en la captación de recursos federales no afecta sólo al gobierno estatal.

A mediados de este mes, la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado reportó que al cierre de 2025, 58 de los 59 municipios de la entidad tuvieron recortes en su captación. Sólo Soledad de Graciano Sánchez escapó de esa situación presupuestal.

En declaraciones también realizadas este mes, Ariana García Vidal, titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin) del Gobierno del Estado, reconoció que la disminución de financiamiento federal para San Luis Potosí generará mayor presión en la liquidez, disminución de participaciones a municipios y retraso de pagos a proveedores, admitió.