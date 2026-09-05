Grandes empresas, las que más deben predial: regidora

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La mayoría de los grandes adeudos por concepto de impuesto predial en la capital potosina corresponden a empresas de gran tamaño, señaló la regidora y presidenta de la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Margarita Hernández Fiscal, al referirse a los procesos que mantiene la autoridad municipal para recuperar esos recursos.

Acciones de la autoridad para recuperar adeudos

Hernández Fiscal destacó en entrevista que la recaudación municipal mantiene resultados por encima de lo proyectado para este año. Explicó que la meta inicial rondaba los 3 mil 800 millones de pesos y que actualmente ya se habría superado esa cifra, alcanzando alrededor de 4 mil 200 millones de pesos.

Pese a esos resultados, la entrevistada reconoció que aún existen contribuyentes con adeudos importantes de predial. Indicó que el Ayuntamiento mantiene procedimientos administrativos y también litigios para intentar recuperar esos recursos, aunque advirtió que se trata de procesos que suelen prolongarse durante varios años debido a recursos legales, amparos y acuerdos entre las partes.

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Detalles confirmados sobre el caso Minera México

Sobre el caso de Minera México, identificada como uno de los principales deudores del impuesto predial, Hernández Fiscal señaló que el asunto había mostrado avances, pero actualmente se encuentra sujeto a un procedimiento jurídico cuyos plazos aún no concluyen. Por ello, dijo, el Ayuntamiento deberá esperar el desarrollo del proceso mientras mantiene la defensa de sus intereses legales.

Cuestionada sobre la existencia de otros grandes deudores, la regidora capitalina evitó revelar nombres al señalar que no está facultada para hacerlo.

Sin embargo, confirmó que la mayoría de los casos corresponde a empresarios prominentes y a empresas de gran tamaño, por lo que la estrategia del municipio continúa centrada en las acciones jurídicas para buscar el pago de los adeudos pendientes.